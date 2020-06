De Sims 4: Ecologisch leven is hier!

Voor alle strevende spelers van De Sims 4 en hipsters onder ons is er recent een tof uitbreidingspakket uitgekomen waar we weer helemaal los mee kunnen. Vergeet de tijd, vergeet het huishouden of andere “belangrijke” dingen. Het is weer tijd voor de jaarlijkse Sims binge play.

Langzaam vergaat onze wereld en dat is echt niet tof! De Sims speelt natuurlijk al jaren in op ons echte leven, vandaar dat ik nu ook in ieder huishouden een wasmachine heb, en daar vergaat de wereld ook. Dus is het tijd voor ons als millenial hipsters om hier iets aan te doen! Ook natuurlijk voor andere generaties, jullie zijn ook heel belangrijk… Door duurzaam te leven kunnen we namelijk de wereld een beetje helpen. En dat is nu ook het thema van De Sims 4: Ecologisch Leven. Er werd met Tiny Living al een beetje naar toe gewerkt door klein en goedkoop te kunnen wonen. Nu is het concept compleet uitgewerkt!

Want ecologisch leven betekent recyclen! Je kan nu met je Sims de vuilnisbak induiken voor een nieuw interieur voor weinig, dat is nog eens handig als je op een budget zit en niet direct Motherlode in ramt in de cheat balk. Maar je kan ook heel handig zelf items recyclen op een speciale manier. Zo kan je kleding, spullen en meubels verkrijgen en gewoon helemaal niets betalen! En daar houden we van. Ook kan je er nu echt voor kiezen om ‘off the grid’ te wonen. Onafhankelijk zijn van anderen, energie leveranciers of de normale water rekening. Nee, hier verkrijgen we alles zelf! Door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren, of om dauwopvangers neer te zetten. Zo kan je je eigen huisje compleet onderhouden zonder vervelende rekeningen. Nu hopen op zonneschijn! Gebruik je niet alles zelf? Dan verkoop je het toch gewoon, een extra zakcentje. Dan is het natuurlijk nog cooler om je eigen groente en fruit te verbouwen, dan hoef je nooit meer iemand te zien in een winkel! Wil je je extra hip voelen? Schaf dan de nieuwe sap machine aan en lurk de hele dag gezonde sappies.

De wereld verbeteren, dat doe je samen. Iedere stad krijgt een stembord. Hier worden actieplannen op gedeeld waar je als speler op kan stemmen. Ook kan je campagne voeren voor jouw ideeën, iedereen in de buurt heeft een stem dus iedereen is belangrijk! Zo kan je je stad veranderen in een groene oase of een met smog gevulde stad. Het is aan jou, je aanpak, stemmen en het onderhouden van je buurt om te bepalen welke kant je op gaat. Helder water of liever vies en troebel? Het kan allemaal wanneer jij bepaalde keuzes maak, dus denk goed na!

De uitbreiding komt met een nieuwe stad, talloze nieuwe items, nieuwe banen op de arbeidsmarkt en onwijs veel nieuwe opties. Een uitbreidingspakket die je dus niet kan laten liggen! Schaf hem nu aan op de PC, Xbox One of PlayStation en beleef veel ecologische uurtjes.