GhostWire Tokyo aangekondigd voor de Playstation 5

GhostWire Tokyo werd gisteravond tijdens de Future of Gaming presentatie aangekondigd, samen met het design van de Playstation 5.

GhostWire Tokyo is een game waarin de developers horror elementen combineren met actievolle gameplay en een vaag verhaal. Rondom Tokyo verdwijnen mensen en verschijnen rare wezen. Dit verontrustende fenomeen zorgt voor een trippy maar vrij enge ervaring. Wanneer de game uitkomt of hoe de game gaat spelen zullen we nog moeten zien. Wel weten we dat de game in 2021 zal verschijnen. De game zal volgens de 2019 E3 presentatie ‘spoooooky’ worden.

