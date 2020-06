Fnatic begint sterk aan de LEC summer split

De summer split van de LEC is begonnen. De eerste week werd gelijk afgetrapt met een super week. Met een extra dag erbij moesten de teams gelijk vol aan de bak. In plaats van twee games werd er dit weekend drie games per team gespeeld. Fnatic en Rogue wisten als enige ongeslagen te blijven na het eerste weekend. Schalke 04 en Excel Esports verloren alles en moeten zich zien te herpakken in de komende week.

Fnatic opende hun summer split van de LEC goed. Er werd gewonnen van Misfits Gaming, Team Vitality en Excel Esports. Enkel de game tegen Team Vitality bracht de nodige zenuwen bij de fans, maar na een geweldige comeback wist Fnatic als nog de game te winnen. Rogue liet ook zien dat ze nog steeds goed in vorm zijn. Excel Esports, Schalke 04 en Misfits Gaming werden verslagen door Rogue.

G2 Esports echter liet het behoorlijk afweten in de eerste week van de LEC. Hoewel de week goed begon met een winst op MAD Lions, werd er daarna twee keer verloren. Op de tweede dag was Origen te sterk voor G2 Esports en op de derde dag was het Team Vitality die wist te winnen van G2 Esports. In beide verliesgames van G2 Esports wist het team geen vuist te maken. Team Vitality wist iedereen te verbazen door dominant te winnen van G2 Esports en bijna te winnen van Fnatic. Het team heeft na week één al net zo veel gewonnen als in de gehele spring split.

Uitslagen en stand LEC week 1

G2 Esports MAD Lions Team Vitality Schalke 04 SK Gaming Origen Rogue Excel Esports Misfits Gaming Fnatic Schalke 04 SK Gaming Rogue Misfits Gaming Excel Esports MAD Lions Fnatic Team Vitality G2 Esports Origen SK Gaming MAD Lions Schalke 04 Rogue Origen Misfits Gaming G2 Esports Team Vitality Fnatic Excel Esports