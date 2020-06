PSV Esports en Team THRLL aan kop in de Dutch League

Team THRLL en PSV Esports blijven de Dutch League domineren. Beide teams wisten in de eerste twee weken al hun games te winnen. Vanavond zullen beide teams het tegen elkaar opnemen. Wie van deze twee teams zal zijn eerste verlies van de summer split moeten incasseren? PSV Esports en LowLandLions spelen beide twee games vanavond. Kan LowLandLions aansluiting vinden met de twee andere teams?

Vorige week was het aan Dynasty en mCon esports Rotterdam om twee games te spelen in de Dutch League. En dit ging niet met veel succes. Dynasty opende de avond tegen LowLandLions. Daarna moesten zij nog een game spelen tegen Team THRLL. Beide games werden afgesloten met een verlies. Ook mCon esports Rotterdam wist geen game te winnen vorige week. Tegen PSV Esports en Echo Zulu werd er verloren. Beide teams staan nu samen puntloos onderaan de ranglijst. Echo Zulu heeft inmiddels zijn winsten verdubbeld ten opzichte van de spring split. Zien we lichtelijk een wederopstanding van het eens zo sterke team?

Vanavond is het dus de beurt aan LowLandLions en PSV Esports om beide twee games te spelen in de Dutch League. De avond wordt geopend met de game tussen LowLandLions en Echo Zulu. Daarna is clash tussen de twee ongeslagen teams. PSV Esports neemt het op tegen Team THRLL. Verwachting is dat we een spannende game gaan krijgen. Gaat PSV Esports weer de volledige dominantie overnemen of weet Team THRLL zelf die positie in te nemen? De derde game is LowLandLions tegen mCon esports Rotterdam. En de avond wordt vervolgens afgesloten met de game tussen PSV Esports en Dynasty. Een zware opgave voor mCon esports Rotterdam en Dynasty. Maar wellicht kunnen ze gebruik maken van de dubbele schema van de andere teams. Een verrassing maken behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar eigenlijk zou het voor PSV Esports en LowLandLions geen probleem moeten zijn om die twee teams te verslaan.