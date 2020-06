Worden diskloze consoles de toekomst?

De Xbox One (S) heeft al een digital-only variant, de Playstation 5 krijgt er één en de Xbox Series X zal misschien ook volgen. De consoles zullen goedkoper in prijs liggen wegens het missen van de disk-feature. Maar, hoe kunnen uitgevers ervoor zorgen dat mensen dit soort digital-only consoles willen? Is dat eigenlijk wel mogelijk?

Wat bedoel ik hier nu mee? Nou, het is voor de meeste gamers minder aantrekkelijk om al hun games digitaal te moeten kopen. Tuurlijk, er is het voordeel dat je niet naar de winkel hoeft, in deze pandemie tijd is dat dan wel handig. Maar, zijn er andere voordelen? En zo niet, zullen diskloze consoles de toekomst worden?

Store prijzen

Wat misschien wel de grootste doemfactor voor diskloze consoles is, zijn de prijzen in de respectabele online winkels. Microsoft heeft hier ietwat minder last van dan Sony, maar de twee lopen vaak gelijk aan elkaar op. De Xbox Marketplace of Playstation Store prijzen zijn vaak niet in correlatie met de realiteit. Zo kan een game op de PS Store 60 flappen kosten, terwijl je deze bij GameMania voor 2 tientjes kan scoren. Tuurlijk, een online store heeft ook afprijzingen die je in de winkels niet gauw zal vinden. Maar, dit is bij lange na niet zoveel als in de winkels. Een tijdje geleden zag ik dat GTA V, een game uit 2013, in de PS Store nog 50 Euro kostte. Ja, verklaar dat maar. Ditzelfde geld voor bijvoorbeeld Forza Horizon 4 in de Microsoft Store of Xbox Marketplace, die zal daar veel duurder liggen dan in de schappen. Als dit soort bedrijven verwachten dat mensen echt over gaan stappen naar een all-digital console, dan zal in ieder geval dit aspect al moeten veranderen. Online prijzen moeten meer in toon zijn met hun fysieke maatjes, vooral gezien je fysiek gezien de daadwerkelijke disk en eventuele goodies erbij krijgt. Maar, daar kom ik later op terug. De video hier beneden pakt ook lichtelijk de vraag op: ‘waarom niet digitaal?’

Support your locals

Buiten het feit dat de prijzen in die online stores vaak niet in toon zijn met de fysieke disks, is er nog een andere factor die voor velen belangrijk is. Anno 2020 zijn er minder winkels dan ooit in Nederland, fysieke winkels heb ik het dan over. Veel winkels zijn failliet verklaard of omgegaan naar webwinkel. Dit is in Nederland sowieso een groot probleem in veel kleinere steden, maar heel de wereld leid onder het mom van online bestellen en niet de deur uit hoeven. Toch zijn er in Nederland de bekende winkels zoals MediaMarkt, BCC, CoolBlue, GameMania en bijvoorbeeld Nedgame. Deze winkels hebben een webwinkel, maar draaien alsnog veel omzet in hun fysieke stores.

Veel gamers vinden het nog steeds tof om hun pre-order in de winkel af te halen, of om naar de bekende nachtopeningen te gaan. Dit zal je die mensen ook niet snel afnemen, gezien dit iets is wat vroeger al veel gebeurde. Tuurlijk, dit is een selecte groep en ondanks dat ik het liefst naar de winkels toe ga, bestel ik ook wel eens online! Maar, er is niks zo leuk als soms gewoon even een gaming winkel inlopen en lokale aanbiedingen tegen het lijf lopen, of een leuke collectible die je online niet tegen was gekomen. Ik wil wedden dat dit niet alleen voor mij zo geld. Hier kunnen bedrijven als Microsoft en Sony natuurlijk niets aan veranderen, maar het speelt voor velen wel mee. Dat brengt me dan meteen op het volgende punt: hoe zit het met de verzamelaars?

Even flexen met je figurines

Veel gamers verzamelen graag collectibles, goodies, figurines, vinyls en ga zo maar door. Maar, hier vallen ook de collector’s editions en daadwerkelijke disks onder. Hoe tof is het trouwens om een leuke steelbook met je game te mogen ontvangen? Wat mijn punt is, is dat veel mensen toch genieten van het fysiek kunnen ‘hebben’ van een game. Ondanks dat je eigenlijk alleen maar een fysieke licentie bij je draagt, is het voor velen het gevoel dat telt. Artiesten besteden immers ook tijd aan het ontwerpen van cover-arts op je favoriete fysieke game. En ja, de Playstation 5 krijgt natuurlijk gewoon een versie met disk, buiten de diskloze ‘Digital Edition’. Toch is het iets wat in de toekomst misschien gaat veranderen. Maar, willen wij dat fysieke gaming-stores kapot gaan? Willen wij stoppen met verzamelen? Ik denk het niet!

Wat kunnen Sony en Microsoft doen om digitale edities voor hun consoles aantrekkelijk te maken? Nou, eigenlijk alleen maar de prijzen aanpassen in de online stores. Mocht het ooit zover komen dat disks helemaal niet meer bestaan, laten we dan hopen dat deze bedrijven wel nog de lokale gaming winkels zullen blijven ondersteunen door het bieden van alternatieven! Het lijkt er voorlopig uiteraard nog niet op dat Digital Only in de nabije toekomst een ding zal worden, maar wat de plannen zijn is dan ook onzeker voor iedere gamer.

Wat denk jij, wordt Digital Only de toekomst? Hoe zou jij dit vinden als gamer of verzamelaar of wat dan ook? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!