Volgens claim komt Resident Evil: Village niet naar PS4

Het is gebruikelijk voor games die vlak na een nieuwe console uitkomen, om ook op de oude console te verschijnen. Dit was voor Resident Evil de bedoeling, maar die beslissing is hoogstwaarschijnlijk geannuleerd, voor een goede reden.

Houdt er rekening mee dat dit een claim is van meerdere bronnen, maar dat er op dit moment nog geen officiële statement voor RE: Village vanuit Capcom online staat.

Resident Evil: Village, of RE:8, is afgelopen week aangekondigd voor de Playstation 5. Het is gebruikelijk dat een game aan het begin van een generatie ook rekening houd met de console van de vorige, de PS4 in dit geval. Er zullen dit maal meer games zijn die dit niet gaan doen, voor een goede reden. Dit heeft te maken met het performance verschil tussen de consoles.

(1/3) Okay, I got some clarification on why they made RE8 next-gen only, when it was cross-gen previously. With the updated graphic fidelity overhaul they’re doing (still in progress), the way RE8 was designed lead to past-gen consoles having a lot of pop-in/long texture loads/ — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020

Performance verschil?

De switch van HDD naar SSD, de switch naar Ray Tracing en al dit soort nieuwe features zorgen voor een immens verschil in hoe een game in development gaat. Games voor de PS5 worden gemaakt met de gedachte dat er zeer weinig tot helemaal geen laadschermen meer zijn. Ditzelfde geld voor Resident Evil: Village. Om zo’n game te ontwikkelen voor twee totaal verschillende infrastructuren is lastig. De onderliggende features van de PS5 verschillen daarin gewoon te erg met de PS4. Resident Evil zal bij lange na niet de enige game zijn die deze keuze zal maken.

Community feedback

Het zal voor degenen die niet direct switchen naar de PS5 een minder leuke keuze zijn. Echter is het een weloverwogen keuze, het is niet zo dat de developers meer verdienen op de game, door hem alleen naar PS5 te shippen. Zij kiezen ervoor om de game zo goed mogelijk te laten presteren voor een echte next-gen ervaring en dat is een keuze die voor velen juist positief uit zal pakken. Je merkt online dat de reacties hierop vooral positief zijn.

Mocht dit een legitieme keuze zijn voor CapCom, dan zijn wij benieuwd naar jouw mening!