PUBG komt met een nieuwe update

Voor iedereen die geniet van één van de beste Battle Royale games komt PUBG weer met een toffe update. Keer op keer voegen de makers weer leuke extraatjes toe aan deze klein lijkende updates. Toch maken ze ons weer blij omdat de game weer een stukje beter wordt.

Zo kan je nu eindelijk op de juiste manier je teamgenoten volgen wanneer je uit het vliegtuig springt. Dit zat al in de game maar was erg instabiel en had veel bugs. Daarom werd het tijdelijk uit de game gehaald zodat ze dit konden verbeteren. Even de puntjes op de i voor de makers van PUBG. Nu is het terug en beter te gebruiken dan ooit. Zo kan je gemakkelijk allemaal rond dezelfde plek landen zonder dat er één naar zijn telefoon zit te staren en vergeet om te droppen. Of dat je een nieuwe speler in je team hebt die geen idee heeft hoe hij moet vallen. Selecteer een speler uit je team om te volgen en springen maar!

Altijd al willen volleyballen met C4? Dat kan nu ook! PUBG introduceert de C4, het nieuwste throwable kind in de familie. Een groots wapen waar je echt voor uit moet kijken. Hoor jij de bekende piep? Rennen maar, want anders is het zeker te laat. Met een schade radius van maar liefst 25 meter laat de gooiende speler niet met zich sollen. Verschuilen achter iets? Daar neemt de C4 geen genoegen mee, het kan namelijk je cover gewoon penetreren. Het ideale middel om lastige PUBG spelers ergens vandaan te krijgen als je zich verstoppen. De C4 plakt ook nog eens aan veel oppervlakten zoals vervoersmiddelen en muren. Maar niet op spelers!

Gesproken over wagens, PUBG past de schade percentages aan op de wagens. Wanneer je nu op een wagen schiet ontploft hij niet meer direct met nul procent HP. Nu vliegt eerst de motor in de hens, als speler heb je dan vijf luttele seconden om je kontje uit de wagen te begeven. Uiteraard kan je auto nog wel ontploffen als hij onwijs veel schade in één keer ontvangt, zoals bijvoorbeeld een C4’tje! Ook verschilt de schade per deel van de wagen. Schiet je op de motor dan doet dit het meest schade aan de wagen, want het is de motor. De body van de auto neemt de runner up aan schade. Maar word je beschoten op de bovenkant van je wagen, dan doet dit aanzienlijk minder schade, namelijk de helft. Kei logisch allemaal, toch?

Wil je nu alle updates tot in de puntjes lezen, kijk dan op de website van Playerunknown’s Battlegrounds.

