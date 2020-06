Krijgt Horizon Forbidden West laadschermen?

De Playstation 5 is nog maar net aangekondigd en Horizon Forbidden West was een onderdeel van deze presentatie vol games en een mooi design voor de console. Guerrilla Games brengt een korte video uit met wat uitleg over de game!

Wat hier vooral aan bod komt, is hoe Forbidden West een meer open wereld zal krijgen. Deze wereld zal groter, diverser en dynamischer zijn dan de eerste. Hier vallen woestijnen, gebergten, grasgebieden en onderwaterexploratie ook onder! Nederlandse Game Director Mathijs de Jonge zal je in de video hier beneden iets meer vertellen over de game! We gaan als Aloy van Utah helemaal naar het westen.

Waar de eerste game vooral aftasten was, is er nu veel meer budget voor de game op geweldige gebieden te ontwikkelen. Guerrilla wilt dan ook volledig gebruik maken van alles wat de PS5 te bieden zal hebben. Dit op het gebied van graphics, die in sterke correlatie staan met het tot leven brengen van een open wereld. Maar, dit draait ook om het weghalen van de laadschermen. Er zullen virtueel gezien nauwelijks laadschermen zijn. Mathijs legt uit dat jij als speler direct in de actie kan springen! Je merkt dat Guerrilla in dit deel nog gemotiveerder is om er een groter geheel van te maken.

Horizon Forbidden West zal ergens in 2021 verschijnen, kijk jij ook uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!