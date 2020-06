Morgen start de tweede week van de LEC

Morgenavond wordt de LEC summer split vervolgd met een normaal weekend. De teams spelen komende weekend twee games in plaats van drie zoals het geval was met de vorige week. Fnatic en Rogue zijn de summer split goed begonnen door hun drie games te winnen. Maar kunnen zij het momentum voort zetten in de volgende twee games? En had G2 Esports slechts een slechte start of zullen ze meer problemen hebben in de tweede week?

Voor de leukste games dit weekend moeten we nog even wachten tot zaterdag. Maar de vrijdagavond biedt ook genoeg plezier aan qua games in de LEC. Rogue neemt het in de eerste game op tegen het verrassende Team Vitality. Team Vitality wist het Fnatic lastig te maken en zelfs te winnen van G2 Esports. Kan Team Vitality het vuur aan de schenen leggen bij Rogue? Origen neemt het op de vrijdagavond op tegen Excel Esports. Beide teams wisten in de eerste week slechts één keer te winnen. G2 Esports kan de stoomtrein weer opgang brengen tegen het kwakkelende Schalke 04 dat geen game wist te winnen vorige week. De vrijdagavond wordt afgesloten met MAD Lions tegen Fnatic. Pakt Fnatic de vierde winst op rij of moeten zij hun eerste verlies game incasseren?

Op de zaterdagavond zien we zoals gezegd de wat leukere games op het programma van de LEC. We hebben dan G2 Esports tegen de nog ongeslagen Rogue en Fnatic tegen Origen. Voornamelijk het treffen tussen Fnatic en Origen is er één die altijd leuk kan zijn. Daarnaast hebben we ook nog een leuke kraker tussen Team Vitality en MAD Lions. Beide teams zitten vol met Rookies en een paar veteranen. Welke Rookies zijn er op dit moment beter dan de ander? Komende weekend worden al deze vragen netjes beantwoord in de games die we gaan zien.

Speelschema LEC week 2