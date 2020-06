Crash Bandicoot 4: It’s About Time krijgt rating in Taiwan

Dat Crash weer onderweg was is geen geheim want verschillende influencers kregen onlangs een verdacht pakketje van “your favorite Bandicoot”. Het pakketje bevatte een puzzel van een specifiek masker. Dit masker zien we vervolgens terug op de boxart van de game.

De beschrijving die mee komt met de rating is als volgt:

Crash is relaxing and exploring his island in his time, 1998, when he finds a mysterious mask hidden away in a cave, Lani-Loli. The mask is one of the Quantum Masks and apparently knows Aku-Aku, Crash’s mask friend! With the Quantum Masks returning and a Quantum Rift appearing near our heroes, they decide to bravely head through to different times and dimensions to stop whoever is responsible.