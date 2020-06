Crash Bandicoot 4 met release datum in gameplay trailer

Crash Bandicoot 4 is terug na 10 jaar zonder originele game. It’s About Time verschijnt na het succes van de Crash Bandicoot N’ Sane Trilogy en Crash Team Racing. Het vierde deel gaat van start waar het derde deel is gestopt.

De originele Crash Bandicoot trilogie is ontwikkeld door Naughty Dog. Een aantal jaar geleden namen Activision en Toys for Bob de remaster van de trilogie onder handen. De games werden vanaf het begin opgebouwd en bleven ontzettend trouw naar de originele games, maar dan modern. Ook met de Spyro Trilogy hebben we gezien hoe meer dan capabel Toys for Bob is om deze iconische karakters te projecteren op een moderne console.

Ongetwijfeld brengt Crash Bandicoot 4: It’s About Time nieuwe krachten met zich mee. Er zijn verschillende speelbare personages zoals Crash en Coco. Zij hebben dezelfde soort krachten, maar Neo Cortex is ook speelbaar, met compleet andere krachten.

Toys for Bob probeert dezelfde magie als de originele games te behouden, terwijl ze innoveren. De nieuwe maskers gaan deel uit maken van deze innovatie. Bovenstaande trailer laat al goed zien hoe de game zich af gaat spelen en welke nieuwe trucjes je uit kunt halen. Zo heeft Neo Cortex een soort pistool waarmee hij plateau’s kan laten verschijnen waardoor hij zichzelf kan verplaatsen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt 2 oktober voor Playstation 4 en Xbox One. Spelers die de game digitaal vooruit bestellen krijgen toegang tot karakterskins voor Crash en Coco.

Vorige week lekte de boxart al met een beschrijving van de game via een rating in Taiwan. Hierdoor kon Activision niet meer stil blijven, vandaag zien we dan officieel een onthulling van een gloednieuwe Crash avontuur.