Kingdom Hearts Melody of Memory aangekondigd voor 2020

Square Enix en Disney kondigen een gloednieuwe Kingdom Hearts game aan voor Xbox One, Playstation 4 en Nintendo Switch. Kingdom Hearts Melody of Memory is de eerste game uit de franchise die verschijnt voor de Nintendo Switch.

Melody of Memory is een ritme-actie game die dit jaar nog verschijnt voor de huidige generatie consoles. De game bevat meer dan 140 muzieknummers en zo’n 20 verschillende personages uit de spellen-reeks. Opnieuw reis je als speler door magische Disneywerelden en bundel je Square Enix figuren met Disney figuren samen voor een unieke stijl. De tijdloze muziek uit de Kingdom Hearts serie en de muziek uit klassieke Disneyfilms is een nieuwe manier om aan de slag te gaan met de Kingdom Hearts wereld.

Naast een singleplayer campagne kunnen spelers ook samen spelen in een online multiplayer mode. De eerste gameplay beelden zijn al vrijgegeven in de Kingdom Hearts 2020 trailer.

Naast Melody of Memory toont bovenstaande video beelden van Dark Road, een gloednieuw Kingdom Hearts verhaal voor je smartphone. Dit gloednieuwe verhaal is al vanaf vandaag verkrijgbaar. Melody of Memory verschijnt in het najaar van 2020. Er is geen informatie bekend over een eventuele next-gen versie.