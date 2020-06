Kijk om 18:00 live naar nieuwe Cyberpunk 2077 gameplay

Vanavond om 18:00 gaat CD Projekt Red live op Twitch met hun eerste Night City Wire aflevering voor Cyberpunk 2077. In deze presentatie gaan de ontwikkelaars een gloednieuwe trailer met ons delen en zien we nieuwe gameplay beelden. Wil je de stream live bekijken? Dat kan! Want we hebben ‘m voor je ingebakken hier beneden.

Wat we precies te zien krijgen blijft nog maar een vraag, maar het zal een fractie zijn van wat enkele media al hebben mogen ervaren tijdens het afgelopen persevenement. De previews van deze sessies gaan niet lang na de uitzending van CD Projekt Red online. We krijgen dus van veel verschillende kanalen nieuwe informatie omtrent de aanstaande RPG van de Poolse ontwikkelaar.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

‚ÄĒ Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020