LEC: Klassieker tijd met G2 Esports tegen Fnatic

Het is tijd voor de klassieker van de LEC. Zaterdag neemt G2 Esports het op tegen Fnatic. Beide organisaties zijn al jaren verwikkeld in een strijd wie de beste team is van Europa. Beide teams hebben samen bijna elke titel gewonnen binnen Europa. Aanstaande zaterdag zullen de twee grootmachten weer met elkaar clashen. Laat G2 Esports weer zijn spierballen zien? Gaat Fnatic weer experimenteren met rare drafts? Of gaan we een echte kraker zien waarin de game tot het einde spannend is?

Naast de klassieker tussen Fnatic en G2 Esports hebben we nog meer mooie games in de derde speelweek van de LEC. Morgenavond beginnen we met twee games waarin de onderste teams het tegen elkaar opnemen. Schalke 04 is nog zoekende naar zijn eerste winst van de split. Deze kunnen zij wellicht pakken tegen Excel Esports dat slechts één keer wisten te winnen. Later op de avond hebben we twee spannende games. MAD Lions die de nummer één plek deelt met Rogue neemt het op tegen Origen. Rogue op hun beurt neemt het in de laatste game op tegen Fnatic.

De zaterdag in de LEC staat zoals gezegd in teken van de klassieker G2 Esports en Fnatic. Maar daarvoor hebben we een mooie game tussen de huidige nummers één. Rogue speelt zaterdag tegen MAD Lions. Op dit moment delen ze de nummer één spot en dat zou na vrijdag anders kunnen zijn. Maar mochten Rogue en MAD Lions beide winnen op vrijdag dan hebben we op zaterdag een mooie strijd om de nummer één spot. Kortom we kunnen genieten van een mooi weekend met hopelijk geweldige games.

Speelweek 3 van de LEC