Animal Crossing: New Horizons Summer update

Het is weer zo ver. Animal Crossing: New Horizons komt met zijn zomerse update. Het weer wordt warmer, het water aanlokkelijker en tijd voor leuke zomer activiteiten. Wij geven je een overzicht over wat er allemaal komen gaat.

Dit wordt niet de enige zomer update die wij gaan krijgen. Het is namelijk een hele wave aan updates waar we toffe zomerse dingen mee kunnen doen. Zo komt de eerste in juli, dus houd je Switch in de gaten! Met deze New Horizons update kan jij heerlijk springen in dat blauwe zeewater. Want met de hitte ziet dat er super aanlokkelijk uit. Zoek je mooiste zwemkleding uit en neem een aanloop. Wees gerust, je kan niet gegeten worden door de grote haaien die schijnbaar bestaan. Hoewel ik er nog nooit een heb mogen vangen. Ga voor een wetsuit om ook nog eens te duiken in de zee! Zo kan je een hele nieuwe plek ontdekken en ook nieuwe items en dieren verzamelen. Zo kan je het museum uitbreiden en Blathers verassen met nieuwe diertjes.

En ontmoet Pascal, een nieuw karakter. Nou, nieuw… Pascal zat al in eerdere edities van Animal Crossing maar komt nu ook langs in New Horizons. Een heuse comeback dus! Deze super chille otter zal random op je eiland verschijnen, net als Leif en Flick. Je kan hem tegenkomen wanneer je aan het duiken bent. Pascal de otter is gek op scallops, dus wanneer je zo’n bijzondere Coquille vindt kan je hem bewaren. Wanneer je deze aan Pascal geeft ruilt hij hem voor een nieuwe DIY! De nieuwe DIY lijn draait natuurlijk om de zee, Mermaid meubels! De Zeemeermin items zijn gloed nieuw en erg schattig, neem dus de moeite om het bij elkaar te sparen.

Ook is Gulliver terug! Alweer… Meen je dit? Maar nu met andere kleren, heel anders dus, hoop ik. Het lukt de vogel helaas nog altijd niet om eens fatsoenlijk op zijn schip te blijven, dus spoelt hij nu dus weer geregeld aan. Investeer juist weer wat tijd in hem en negeer hem even niet meer. Waarschijnlijk zal hij, wanneer je hem help, nu nieuwe items geven. Misschien ook items die alleen in de zomer te krijgen zijn.

Tot slot komt de Tanabata Holiday er aan, dit zal plaatsvinden op 7 juli. New Horizons viert het mee deze zomer. Het blijft verder een beetje mysterieus, we zullen vanzelf zien hoe dit feest uit gaat pakken! Teveel leuks om niet te spelen, al zeg ik het zelf. De update is tevens gratis! De tweede update komt in augustus met onder andere vuurwerk!