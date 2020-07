LEC vooruitblik op de vierde speelweek van de summer split

Morgen gaat de vierde week van de LEC summer split van start. Na drie weken van strijd en zeven games zien we een nieuw beeld in de LEC. Zowel G2 Esports als Fnatic staan niet op een eerste plek of tweede plek op de ranglijst. Het zijn de rookie teams MAD Lions en Rogue die de top van de ranglijst in bezit nemen. Vorige week vochten MAD Lions en Rogue onderling uit wie er op één staat en wie op twee. MAD Lions won die strijd na een zeer boeiende game.

Het is wennen voor de fans in Europa. De twee grootmachten van Europa niet in de top twee van de ranglijst. Het zijn MAD Lions en Rogue die bovenaan staan in de LEC en dit is geheel verdiend. Beide rookie teams zijn de summer split heel sterk begonnen. De puzzelstukjes uit de spring split lijken volledig op hun plaats te vallen en dat is goed merkbaar. Ondanks dat zowel MAD Lions en Rogue hebben verloren van G2 Esports wisten ze wel de andere teams tot dusver te verslaan. Rogue moest vorige weekend echter toegeven aan MAD Lions en pakte daarmee hun tweede verlies van het seizoen. G2 Esports lijkt nog te veel te schommelen in zijn games. Vorige week bijvoorbeeld verloren ze verrassend van SK Gaming maar maakte ze gehakt van Fnatic.

Fnatic lijkt daarentegen volledig de weg kwijt te zijn in de huidige meta. Fnatic wist de laatste vier games in de LEC niet te winnen en werden links en rechts door teams verslagen. Er werd twee weken lang voor een zelfde soort strategie gekozen: Alles stoppen in één carry. In de eerste twee games werd er gepoogd om alles in de jungler Selfmade te stoppen. In de laatste twee games probeerden zij het op hun sterspeler en ADC Rekkles. Hoewel het er vorige week iets beter uitzag, lijkt deze strategie niet te werken in Europa. Kan Fnatic nog op tijd de meta begrijpen en een comback maken vanaf de zevende plek waarop ze nu staan?

