Assassin’s Creed Valhalla: 30 minuten aan gameplay gelekt

Assassin’s Creed heeft zichzelf keer op keer bewezen. Niet alleen dat het een solide franchise is, maar ook dat alles in en achter de franchise zo lek als een mandje is. Afgelopen weekend lekte er 30 minuten aan gameplay beelden en wij hebben ze voor je opgevist.

Later dit jaar is het zo ver. Assassin’s Creed Valhalla verschijnt voor een reeks aan apparaten. De huidige generatie, maar ook de volgende! De “gameplay” trailer liet veel te wensen over maar voor fans die niet langer kunnen wachten zijn er nieuwe beelden. De beelden zijn op een of andere manier het internet op gelekt. Het kan zijn dat je bij het lezen van dit bericht de video niet meer kunt zien. Hier beneden vind je de link naar de video:

Zodra je de beelden bekijkt, of bekeken hebt valt je gelijk iets op. Het lijkt sprekend op zijn voorganger. Assassin’s Creed Odyssey, die ook weer sprekend op zijn voorganger leek. Een bekend en soortgelijke User Interface, menu en zelfs gameplay elementen die sterk leunen op zijn voorganger. Niet heel erg eigenlijk, want het vorige deel was een enorm sterke game. Valhalla gaat vanzelfsprekend weer een aantal tandjes bijzetten om de vorige game te overtreffen en wat nieuwe features toe te voegen. Zo zijn er nu raids, heb je je eigen dorpje en is het mogelijk om wapens t dragen in beide handen.

Helaas is de beeldkwaliteit niet het beste van de video. Hierdoor kunnen we moeilijk zeggen of de game er grafisch op vooruit gaat, al lijkt dit wel het geval te zijn, kijkend naar de dichtheid van begroeiing en kleine details.

Heb jij de beelden bekeken? Wat is jouw eerste indruk? Assassin’s Creed Valhalla verschijnt dit najaar voor Playstation 4, Xbox One, PC, Uplay+, Playstation 5, Xbox Series X en Stadia.