Slippertje voor PSV Esports in de Dutch League

De tweede helft van de Dutch League is begonnen. Vorige week werden er weer vier games gespeeld waarin Echo Zulu en Team THRLL twee keer aan de bak moesten. Komende week is het aan de beurt aan mCon esports Rotterdam en Dynasty om twee keer te spelen. Echo Zulu nam het op tegen PSV Esports en Dynasty. De tegenstanders van Team THRLL waren LowLandLions en mCon esports Rotterdam.

De tweede week werd geopend door Echo Zulu en PSV Esports. Iedereen die dacht dat PSV Esports een gemakkelijk winst zou behalen kwam bedrogen uit. Echo Zulu speelde een goed potje League tegen de favoriet van de Dutch League. Redelijk overtuigend wist Echo Zulu de game naar zich toe te trekken en de winst op PSV Esports te behalen. In de tweede game van Echo Zulu was het Dynasty die slachtoffer viel aan Echo Zulu. Echo Zulu speelde vorige week een sterk potje League en zijn dan ook benieuwd of ze dat voort kunnen zetten. Team THRLL ging rustig verder met wat het al aan het doen was: winnen. Zowel LowLandLions als mCon esports Rotterdam kon geen partij bieden aan het sterke Team THRLL. Zien we hier onze potentiële summer split Champions?

Deze week gaat de Dutch League verder met hun zesde week van de summer split. Dynasty en mCon esports Rotterdam moeten beide twee keer aan de slag. mCon esports Rotterdam start de avond tegen Echo Zulu en speelt daarna tegen PSV Esports. Voor Echo Zulu en PSV Esports zouden dit een gemakkelijke winst game moeten zijn. Dynasty krijgt het ook zwaar in de zesde week. Zij nemen het op tegen de ongeslagen Team THRLL en tegen de sterke LowLandLions. Hoogstwaarschijnlijk gaan we geen verrassingen zien deze week. Hoewel als we een verrassing moeten verwachten is dat in de games tussen Dynasty en LowLandLions.