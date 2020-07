Windbound krijgt first look video

Deep Silver heeft besloten het publiek een eerste indruk te geven van de aankomende open world survival RPG, Windbound.

Windbound: Brave the Storm is in ontwikkeling bij 5Lives Studios. Een tamelijk onbekende studio die is ontstaan uit een aantal veteranen in de game industry ten tijde van het in elkaar storten van de Australische gaming industry. Enkele developers binnen de studio hebben al bijna tien jaar samengewerkt. Enkele ervaren developers hebben meegewerkt aan titels als Syndicate, Grand Theft Auto, Darksiders en Star Wars. 5lives studios zelf zijn misschien het meest bekend van de in 2015 uitgebrachte titel Satellite Reign.

We krijgen nu een eerste blik op Windbound, een aankomende open world survival RPG die spelers op weg zal sturen in een indrukwekkend ogende, maar ook gevaarlijke wereld waarin we zullen moeten overleven.

Spelers zullen verder komen door gebruik te maken van de crafting, gathering, exploring en hunting features van de game. Je zal regelmatig op zee te vinden zijn in Windbound.

Tijdens jouw reis zul je de geschiedenis van de forbidden islands ontdekken. Deze eilanden hebben elk hun eigen mysteries en onverwachte wendingen. Daarnaast heeft elk eiland een eigen landscape met daarin weer andere dieren en uitdagingen.

Je zal aan de slag moeten gaan om middelen te vinden waar je gereedschap en wapens mee kunt maken. Wanneer de voorraad op het eiland op begint te raken zul je verder op zoek moeten naar een nieuw eiland.

Het schip dat je krijgt zal daarin je grootste hulp zijn. Voor spelers dan ook de opdracht om te werken aan dat schip. Met verschillende upgrades zal het makkelijker worden om de harde wind, enorme golven en dodelijke zee wezens te verslaan.

Wie na het zien van de video enthousiast is geworden om Windbound in huis te halen, hoeft niet lang te wachten. De game verschijnt op 28 augustus op PS4, Xbox One, Nintendo Switch en PC.