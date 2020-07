De jaarlijkse Steam Summer Sale 2020

Gamen, gamen, gamen… Wat anders wilde je deze zomervakantie doen? Op vakantie gaan is op dit moment lastig, fijn thuisblijven dus een legitieme optie. Vul nu je komende weken met games uit de Steam Summer Sale!

Wegens de wereldwijde pandemie van nu blijven meer mensen thuis. Landen die misschien net open waren sluiten weer af of gaan nog helemaal niet open voor toerisme. Hoe lang dit nog gaat duren weet niemand. Maar wat is er nu beter om thuis te blijven? Met nieuwe verse games thuis blijven! De Steam Summer Sale is het moment om je verlanglijstje in te korten en veel games aan te schaffen. Misschien speel je ze nooit, dat is niet erg. Het gevoel dat je de game hebt gekocht voor een prikkie is genoeg om die koop rush te laten stromen.

De Steam Summer Sale duurt tot negen juli, dus wees er snel bij. Is er nu een bepaalde game die je graag wilt, dan kan je dagelijks kijken of deze al in de aanbieding is. Log in op Steam en browse door de store voor leuke koopjes. Houd ook zeker de voorpagina van Steam in de gaten voor de grote aanbiedingen! De kortingen verschillen van tien procent minder tot negentig procent minder. Ook schroomt Steam er niet voor om grote games fors af te prijzen. Zoals bijvoorbeeld nu Ranbow Six Seige te halen is voor maar €7,99 in plaats van €19,99.

Wees er dus snel bij en koop je zomervakantie bij elkaar! Zo komen we samen, of alleen, de zomer wel door.