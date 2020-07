Runescape breidt de Elder Gods verhaallijn uit

Vanaf 27 juli mogen Runescape spelers aan de slag met Desperate Measures. Een direct vervolg op de quest Desperate Times van vorig jaar. De nieuwe quest opent een nieuw hoofdstuk in de Elder Gods verhaallijn, misschien wel de meest belangrijke rode draad in de game op dit moment.

Het hele goden verhaal in Runescape is iets wat sinds het begin van de game in de vroege 2000 jaren een mysterie was. Saradomin is goed, Zamorak is slecht en Guthix zweeft er een beetje tussenin. Dit beeld klopt natuurlijk niet helemaal, het ligt allemaal wat genuanceerder. Het heeft Jagex, de maker van Runescape, wel wat jaartjes gekost om deze nuance vorm te geven in de game, maar dan heb je ook wat. Naast de bekende drie goden zijn er natuurlijk ook Bandos, Zaros, Seren en Armadyl, maar hier stopt het nog niet.

De Elder Gods, de clue zit hem al in de naam zijn veel oudere goden. Deze hebben een diepere klik met de zogenaamde Dragonkin. Ook dit ras is jarenlang een mysterie geweest. Sinds de dood van Guthix zit het verhaal van de goden en de Elder Gods in een sneltrein en binnenkort gaat dit verhaal verder. 27 juli wordt de quest Desperate Measures beschikbaar gesteld voor members.

Met de komst van Archaeology hebben we jou al geïnformeerd over wat de komst van deze quest zoal gaat betekenen. De skill opende namelijk een deur naar het vervolg in de Elder Gods verhaallijn en dat vervolg is nu aanstaande.