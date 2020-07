Week 6 van de Dutch League vol met verassingen

De Dutch League is weer flink wakker geschud na de zesde week van de summer split. In een week waar we niet echt verrassingen verwachten, zien we toch ineens een paar flinke verrassingen. Deze vonden allemaal plaats aan de begin van de avond. Het was de week waarin de puntloze mCon esports Rotterdam en Dynasty met één punt beide twee keer moesten spelen. Desondanks wisten beide teams twee verrassende overwinningen te behalen.

De Dutch League leek af te gaan op vrij voorspelbare wijze. In de zesde week was het aan de onderste twee teams om ieder twee games te spelen. Kijkende naar hun eerdere prestaties was de verwachting dat beide teams geen game zouden winnen. Maar we werden getrakteerd op een aantal bijzondere games. De avond begon tussen mCon esports Rotterdam tegen Echo Zulu. Echu Zulu won die week ervoor nog van PSV Esports maar werd totaal verrast door mCon esports Rotterdam die eindelijk zijn eerste winst van de summer split behaalde. Alsof dat nog niet genoeg was, wist Dynasty de ongeslagen Team THRLL te verslaan. Zagen we hier de eerste scheurtjes in de sterke line-up van Team THRLL? Of was dit slechts een slippertje en gaan ze deze week weer winnen? PSV Esports en LowLandLions deden niet mee aan de verrassingen. Zij wisten wel de games te winnen.

Vanavond gaan we naar de voorlaatste week van de Dutch League summer split. Het is tijd aan PSV Esports en LowLandLions om twee games te spelen. PSV Esports neemt het eerst op tegen Dynasty en speelt daarna tegen de nummer één Team THRLL. LowLandLions op hun beurt nemen het op tegen mCon esports Rotterdam en Echo Zulu. Gaan we vanavond weer een paar verrassingen zien? Of wordt er nu wel gewonnen door de teams waarvan we het verwachten? Met PSV Esports tegen Team THRLL op het programma kunnen we in ieder geval een leuke spannende pot verwachten.