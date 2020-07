De Sims 4 en zijn nieuwe Accessoirespakket

Groot nieuws! Of moet ik zeggen warm nieuws… De Sims 4 laat weten dat ze morgen met hun nieuwe Accessoirespakket trailer komen!

Het nieuwe Accessiorespakket van De Sims 4 staat helemaal in het teken van heerlijk handwerken. Wat is nou fijner dan je Sims zien zitten met bijvoorbeeld een breiwerkje? Het is mogelijk met dit pakket! Wij, de spelers mochten het pakket samenstellen. Het was al duidelijk wat het thema zou zijn, maar alle items moesten nog gekozen worden. Iedere Sims speler kreeg een mailtje met een link naar een heuse enquête. Zo konden we kiezen uit talloze nieuwe items die allemaal te maken hebben met breien en handwerken.

Zo kan je prachtige nieuwe decoraties breien in de Sims 4, een thema wat overigens ook door spelers gekozen is. Of nieuwe knuffeltjes waarmee je bijvoorbeeld je kinderkamer kan opfleuren. Alleen zijn deze items niet te vinden in de shop. Je Sims zal moeten zwoegen, bloed, zweet en tranen voor de nieuwe werkjes. Sommige items zijn alleen te verkrijgen door ze te maken. Dat maakt het eigenlijk net wat meer speciaal.

Morgen zal de echte trailer worden gelanceerd. Dan kunnen we wat beter zien wat het Sims 4 Accessiorespakket Breien inhoudt. De items waar we voor konden kiezen zagen er al te leuk uit. Wij kunnen niet wachten om heerlijk in onze eigen schommelstoel (ja, die horen bij dit pakket) kunnen zitten. Op onze eigen veranda, met een bolletje wol en de juiste breipennen! Een pakket wat tevens ook wel aansluit bij het nieuwe pakket Ecologisch Leven, al zeggen we zelf.