Bekijk hier de Play Anime Live show

Bandai Namco hield vannacht dan eindelijk hun Play Anime Live stream. Hier zouden een boel nieuwe titels aangekondigd worden, echter was er veel oud nieuws. Toch interesse? Bekijk dan de stream hier beneden!

Er zijn dit jaar een boel streams die erg tegenvielen, Play Anime Live is daar geen uitzondering in. We kregen zo niet veel nieuwe dingen te zien. Er komt een nieuw personage voor My Hero One’s Justice 2, Hatsu. One Piece krijgt Judge, Cracker en Smoothie als speelbare personages. Echter is deze update al bekend. Jump Force krijgt een nieuw personage voor Season 2.Je kan deze krijgen door de season pass of losse aankoop. Naruto to Boruto: Shinobi Striker krijgt Kakashi als nieuw personage. Hij is het eerste nieuwe personage voor season 3 van de game.

Captain Tsubasa, de anime voetbal game krijgt een multiplayer trailer, die er overigens vrij tof uit ziet. Dit is dan ook de eerste echt toffe trailer om langs te zien komen. Vervolgens krijgen we een beetje meer informatie over Scarlet Nexus, maar ook deze trailer is vrij kort en introduceert een ‘AR ervaring’. Bekijk de stream hier beneden als je interesse hebt in nieuwe personages!

