Ubisoft games voorlopig gewoon €60 voor PS5 en XSX

De volgende generatie aan consoles verschijnen al over een aantal maandjes. Dit jaar kunnen gamers aan de slag met de Playstation 5 en de Xbox Series X. Wat betekent dit voor de prijs van de games? Gaan deze stijgen? Dit jaar nog niet als het aan Ubisoft ligt.

Recentelijk maakte 2K Games bekend dat de next-gen versie van NBA 2K21 een tientje duurder zou worden dan de Playstation 4 en Xbox One versie. Zo als het er nu naar uit ziet verschijnt de game in de winkel met een prijskaartje van zo’n €70. Velen dachten dat dit de nieuwe standaard zou worden voor de volgende generatie aan games. Gelukkig lijkt het er op dat deze trend in ieder geval dit jaar nog niet gevolgd gaat worden. In ieder geval niet voor Assassin’s Creed Valhalla en Watch Dogs Legion van Ubisoft. De CEO van Ubisoft, Yves Guillemot, meldt dit in een rapport over de kwartaalcijfers.

“For the Christmas games, we plan to come with the same price than the previous generation of consoles and that’s what we focus on at the moment,” meldt de Franse Ubisoft koning.

Hier mee sluit hij niet uit dat de games duurder kunnen worden op een later tijdstip. Hij zegt expliciet dat het gaat om de games die dit najaar verschijnen. Alhoewel Far Cry 6 ook al te bestellen is voor de volgende generatie met een zelfde prijskaartje. Deze game verschijnt pas in februari 2021.

Voorlopig dus enkel goed nieuws. De €70 trend wordt niet klakkeloos overgenomen door andere industriegiganten. Laten we vooral hopen dat 2K zich nog even achter de oren krabt en zo de 70 piek standaard stilletjes laat verdwijnen.