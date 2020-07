Play-offs tijd in de Dutch League summer split

Vanavond en morgenavond worden de play-offs van de Dutch League summer split gespeeld. Zes teams hebben in acht weken tijd met elkaar gestreden om de vier plekken naar de volgende ronde. Vier teams zijn er over gebleven en na morgenvanavond zullen er nog drie teams overblijven. Één team gaat rechtstreeks naar de finale en de ander twee teams spelen nog een extra game om in de finale te komen.

Laten we eerst eens kort terugblikken naar de laatste speelweek van de Dutch League. Er werden nog drie games gespeeld. De avond werd begonnen met mCon esports Rotterdam tegen Dynasty. Voor deze twee teams stond nog enkel eer op het spel. Mocht mCon esports Rotterdam winnen, dan zou het op gelijke hoogte komen met Dynasty. Helaas was dat niet het geval, Dynasty ging er met de winst vandoor. Daarna kwamen nog twee games waarin drie teams nog vochten om seating voor de play-offs. LowLandLions zou met winst op PSV Esports op gelijke hoogte komen. Echter stak PSV Esports daar een stokje voor door de game te winnen. Team THRLL was daardoor genoodzaakt om te winnen van Echo Zulu om de beste seating te behouden. En Team THRLL was daar succesvol in.

We nemen dus afscheid van mCon esports Rotterdam en Dynasty. De play-offs van de Dutch League bestaat uit twee games deze week. Vanavond hebben we de game tussen Team THRLL en PSV Esports. Winnaar van deze game plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Verliezer krijgt volgende week nog een tweede kans. Morgenavond wordt de game tussen LowLandLions en Echo Zulu gespeeld. Verliezer van deze game is uitgeschakeld voor de rest van de play-offs. Winnaar gaat door naar de game van volgende week. Degene die die game wint zal zich vervolgens plaatsen voor de finale van de summer split die weer een week later wordt gespeeld.