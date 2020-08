Amazon doopt Twitch Prime om naar Prime Gaming

Amazon Prime zorgt voor vele voordelen in de digitale winkel, maar brengt je ook Prime Video en dan nu ook Prime Gaming. Voorheen beter bekend als Twitch Prime nadat Amazon het stream platform heeft overgenomen.

Amazon Prime is een maandelijks abonnement waar leden €2,99 per maand voor aftikken. Hier vallen veel verschillende bonussen onder waaronder gratis games in in-game content. Vaak krijgen leden exclusief content die beschikbaar wordt gesteld via Prime Gaming zoals in-game outfits. Bekende games die hiervan gebruik maken zijn onder andere GTA Online, Red Dead Online, Apex Legends, FIFA 20 en League of Legends. Verder kunnen leden iedere maand gratis games downloaden die ze voor altijd mogen houden.

Deze maand mogen leden via Prime Gaming meer dan 20 games toevoegen aan hun bibliotheek. Onder andere SNK Arcade Classics, Metal Slug 2, King of Monsters en nog veel meer.

“Prime-leden genieten momenteel al van de beste films en series en nu breiden we ons entertainmentaanbod uit met het beste in gaming,” aldus Larry Plotnick, General Manager van Prime Gaming. “We geven klanten nieuwe content waardoor het spelen van je favoriete game nog beter wordt. Het maakt niet uit van welke games je houdt of waar je ze speelt, de ervaring zal nog beter zijn met Prime Gaming.”

Voorheen stond de dienst bekend als Twitch Prime, maar vanaf nu gaat het door het leven onder de nieuwe naam om beter aan te sluiten bij de rest van het Prime-abonnement. Het lijkt er op dat de omdoping zorgt voor nog meer gaming voordelen in de toekomst. Als je al lid bent van Amazon Prime hoef je alleen maar in te loggen met je Amazon account om te genieten van alle gaming voordelen en gratis abonnementen op Twitch streamers. Daarnaast krijg je als Prime-lid ook toegang tot Prime Video, gratis verzending op Prime artikelen en nog veel meer.

Ben jij al lid van de dienst en sleep je al iedere maand gratis goodies binnen? Laat ons dan weten waarom jij er zo’n fan van bent!