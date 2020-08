Dirt 5 uitgesteld! Voor een week

Er geldt een Early Access periode van drie dragen op de Dirt 5 Amplified Edition. Indien je deze versie vooruit hebt besteld, of nog gaat doen, mag je al vanaf 13 oktober aan de slag. We zagen deze ‘Early Access’ praktijken al bij Ubisoft games, maar de Franse ontwikkelaar en uitgever heeft besloten om te stoppen met drie dagen vroegtijdig toegang voor duurdere game versies.

We’re still full speed ahead for next-gen, too. DIRT 5 comes to #XboxSeriesX and #PS5 later this year, with a FREE upgrade for any players who’ve purchased on current-gen consoles! https://t.co/RjSfJr7LTs #DIRT5 pic.twitter.com/8HmK0G1nb1

— DIRT (@dirtgame) August 11, 2020