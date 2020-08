Vanavond is het finale tijd in de Dutch League

Vanavond wordt de Dutch League summer split afgesloten met de finale. In deze finale spelen de teams niet alleen voor de titel maar ook om een ticket naar European Masters. Wie gaat er vandoor met de titel, geldprijs en het ticket naar de European Masters? Zal het PSV Esports zijn? Of zal het LowLandLions zijn? Hoe dan ook, we kunnen ons in ieder geval opmaken voor een spannende finale.

Vorige week werd de halve finale gespeeld van de Dutch League. Team THRLL nam het op tegen LowLandLions. Team THRLL verloor hun eerste play-offs game van PSV Esports maar konden vorige week in de herkansing voor een plek in de finale. LowLandLions wist Echo Zulu te verslaan en werd zodoende de tegenstander in de halve finale van Team THRLL. In een best of three serie kregen we helaas maar twee games. Desondanks waren deze twee games spannend en vermakelijk om te zien. Team THRLL kwam enkel weer net wat te kort en het was LowLandLions die de serie en de halve finale naar zich toe trok. Ondanks een twee tegen nul score, kan Team THRLL trots terug kijken op een ijzersterke summer split.

Vanavond is het dan eindelijk tijd voor de finale van de Dutch League. PSV Esports en LowLandLions(voormalig Defusekids) staan wederom in de finale. PSV Esports zal gebrand zijn om de finale te winnen na hun verlies in de spring split. LowLandLions daarentegen wilt zich bewijzen zonder hun sterspelers Alois en Chapapi die beide naar het buitenland zijn verkast. PSV Esports verloor in de summer split slechts twee games en draaiden verder een stabiele sterke split. LowLandLions begonnen de summer split slecht maar eenmaal op gang wist het winst na winst te pakken en wist zich te plaatsen voor de play-offs. Nog één game te gaan. Wie is na vanavond kampioen van Nederland en mag door naar de European Masters?