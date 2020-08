Play-offs tijd voor de LCS komend weekend

De LEC neemt een weekje rust voordat ze starten met hun play-offs. Echter in de LCS wordt er dit weekend gestart met de play-offs van de summer split. In Noord Amerika zijn er acht teams door gegaan naar de volgende ronde. De play-offs worden gespeeld over drie weken. De play-offs format is anders dan die in de LEC. Vanavond wordt er gestart met de winner’s bracket waar de verliezers doorstromen naar de Loser’s bracket. Daarin krijgen ze een extra kans om door te gaan in de play-offs.

De LCS zal beginnen met de eerste twee games van de winner’s bracket. Hierin spelen de nummers drie tot en met nummer zes tegen elkaar. FlyQuest(3) neemt het op tegen Evil Geniuses(6) en een dag later hebben we TSM(4) tegen Golden Guardians(5). De winnaars van deze game nemen het vervolgens een week later op tegen de nummers één en twee. Halverwege de summer split zagen we een dominerende Cloud9 maar in de tweede helft verloor Cloud9 achter elkaar games. Team Liquid kwam op gang en wist de nummer één positie over te nemen van Cloud9. Hiermee lijkt de balans in Noord Amerika terug te keren. Teams zijn meer aan elkaar gewaagd waardoor de spanning weer helemaal terug is.

Zaterdag en zondag krijgen de verliezers van de eerste twee games een nieuwe kans in de play-offs van de LCS. Zij treden dan aan tegen de twee teams die op plek zeven en acht zijn gekomen. Dit zijn 100 Thievs(7) en Dignitas(8). Verliezen in de loser’s bracket betekent ook meteen het einde van je seizoen. Winnaars stromen door naar volgende week waarin ze strijden tegen de verliezers van de tweede ronde in de winner’s bracket. Winnaars van de tweede week nemen het vervolgens tegen elkaar op in de derde week. Winnaar in de winner’s bracket neemt vervolgens plaats in de finale. Verliezer van die game neemt het op tegen de winnaar van de loser’s bracket voor de laatste plek in de finale.