Pokémon Café Mix 5 miljoen keer gedownload

Vorige maand deelde we mee dat Pokémon Café Mix zou verschijnen voor Nintendo Switch en smartphones. Inmiddels is de game zo’n 5 miljoen keer gedownload. Uiteraard moet dit gevierd worden in stijl.

Voor alle spelers die de game opstarten vóór 30 augustus 8:00 ligt een speciale beloning klaar. Trainers krijgen 5000 gouden acorns en drie van elke verticale en horizontale Whistle. Met deze fluitjes vervaag je direct een horizontale of een verticale lijn van icoontjes in een puzzel.

Tot 26 augustus is er ook speciale klant te vinden in je eigen Pokémon Café. Namelijk: Grookey!

Pokémon Café Mix is een gratis spel voor je Nintendo Switch, Android of iOs apparaat. In het spel beheer je je eigen Pokémon restaurant en maak je verschillende gerechten en drankjes door puzzels op te lossen. Je krijgt iedere dag nieuwe beloningen. Je kunt het spel kosteloos spelen, maar de game bied je ook in-game aankopen aan. Deze zijn echter niet verplicht om de game in zijn volledigheid te kunnen spelen. Al maken ze het je wel een stuk makkelijker.

Heb jij al verschillende gerechten samengesteld in je eigen Pokémon restaurant?