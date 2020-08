Fall Guys, de nieuwste hype!

Fall Guys, de nieuwste online game hype die je overal tegenkomt. Op streams, twitter, in je favoriete Discord, overal zie je die té schattige popjes op-poppen. Maar wat is Fall Guys nou eigenlijk?

Eens in de zoveel tijd heb je een online game wat schattig en/of grappig oogt wat compleet kapot gespeeld wordt. Namelijk een jaartje terug zagen we bijvoorbeeld veel van Human: Fall Flat. Een spelletje wat je met je vrienden of met online spelers kon spelen. Daar was het de bedoeling dat je zo lang mogelijk op een bepaald platform bleef staan. Je moest dan zorgen dat de andere spelers van dat platform gegooid moesten worden. Fall Guys heeft een beetje dezelfde aspecten. Je speelt met online spelers of vrienden, alleen veel meer!

Je begint het spel met zestig andere spelers. Het spel bestaat uit vier verschillende stages die je moet doorlopen of spelen. De eerste ronde wordt gewonnen door de eerste tiental spelers die over de finish komen. Je moet dan rennen door een hindernis baan, denk even aan de Takeshi’s Castle van vroeger. Er zijn negen soorten hindernisbanen, dit houdt je dus wel even bezig voor dat je ze allemaal kent. Je moet bijvoorbeeld door deuren beuken, alleen zijn er rijen en rijen aan deuren en sommigen zijn nep, of ontwijk grote ballen terwijl je je een weg naar boven ploetert waar de finish is. En dan dus met zestig andere spelers, wat een stress! Fall Guys maakt misschien wel dat je wat sneller door je controllers of toetsenborden slijt. Vervolgens begint de Survival stage. Hier heb je drie verschillende dingen die je zou kunnen spelen; Roll Out, Block Party en Perfect Match. Bij Block Party moet je bijvoorbeeld zorgen dat je op het platform blijft staan terwijl er grote muren bewegen rond de map.

Ook heeft Fall Guy daarnaast nog de Team stages. Hier speel je met andere spelers in teams om je goal te behalen en door te gaan naar de finale. Er zijn zes verschillende soorten Team stages. Team Tag Tail, Jinxed, Egg Scramble, Rock ‘N’Roll, Hoopsie Daisy en Hoarders. Bij Team Tag Tail moet je bijvoorbeeld zorgen dat jouw team zo veel mogelijk staartjes jat van andere spelers. Deze staartjes zitten dan achter op je poppetje. Om iedereen te dwarsbomen ren je over een map heen. Het team dat de meeste staartjes steelt binnen een bepaalde tijd wint de ronde en gaat naar de volgende ronde. Als je al deze rondes hebt overleefd kom je bij één van de drie Final stages. Fall Mountain, Royal Fumble of Hex-A-Gone. Bij de laatste moet je zo lang mogelijk overleven terwijl de vloer onder je weg valt. Dus behendig heen en weer rennen is de must! Het mooie van iedere spelmodus is dat je andere spelers kan irriteren of zelfs elimineren. Door te duwen, trekken, ze te laten vallen of blokkeren. Dat allemaal met je schattige poppetjes die je kan costumizen.

Wil je nou ook meespelen met Fall Guys? Dat kan op de PlayStation 4 of op de PC. Zie je op de hindernisbaan!