Call of Duty: Black Ops Cold War aangekondigd

De kogel is door de kerk. De nieuwe Call of Duty game werd eindelijk aangekondigd in een kort teaser trailer. Zoals verwacht keren we inderdaad terug naar de koude oorlog, zoals de titel al aangeeft.

Weer zo’n aankondiging die eigenlijk alleen maar bevestigd wat iedereen al wist. Call of Duty 2020 is een nieuwe Black Ops en deze speelt zich af in de koude oorlog. 26 augustus is de officiële onthulling van de game. Precies één dag vóór Gamescom Opening Night Live. Check hier beneden de teaser trailer voor Black Ops Cold War.

De nieuwe Call of Duty is dit jaar in handen van Treyarch, bekend van alle andere Black Ops delen. Raven Software is de ondersteunende studio voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Dit is officieel de langste periode waarin we hebben gezeten zonder nieuwe Call of Duty aankondiging. Meestal werd de volgende Call of Duty al in mei getoond. Dit maal pas in augustus. Het succes van Warzone heeft ongetwijfeld gezorgd dat er geen haast achter de bekendmaking van Call of Duty 2020 zat. Maar hoe zit het met Modern Warfare’s Warzone als de nieuwe Black Ops uit komt?

Warzone

Geen zorgen Warzone spelers. Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt ook een Warzone component. Dit bekent dat Warzone niet weg gaat en dat de nieuwe Call of Duty ook Warzone gaat ondersteunen. Verwacht dus dat bepaalde wapens, personages en locaties uit de nieuwe Black Ops ook een weg gaan banen naar de free-to-play Battle Royale van Call of Duty.

Heb jij al zin om aan de slag te gaan met de nieuwe Call of Duty of ben je nog lang niet klaar met Modern Warfare? Of ga je enkel verder met Warzone en laat je de rest van het nieuwe deel voor wat het is?