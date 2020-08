Fall Guys komt naar smartphones (China)

Fall Guys was een ogenblikkelijk succes over zo goed als heel de wereld. De game lanceerde op PC en kwam diezelfde dag als gratis PS Plus game uit op de PS4. Nu komt de game ook voor smartphone!

Alhoewel, voor nu zal Fall Guys: Ultimate Knockout uitkomen in China. De mobile versie zal later uiteraard wel overwaaien, maar voor nu is daar nog niets over bekend. Chinees bedrijf Bilibili heeft de licentie voor Fall Guys en kan deze dus uitbrengen op mobiele apparaten. Amerika en Europa, evenals de rest van Azië zal dus nog een tijdje moeten wachten, maar hopelijk niet te lang! De game is zo’n succes op PC en console dat een mobile versie goed zou zijn voor de ontwikkelaar zowel als de uitgever. Buiten dat heeft de ontwikkelaar al aangegeven dat de game ooit naar mobile zou verschijnen!

.@bilibili_en has secured the rights for a #FallGuys game in Mainland China.https://t.co/ZIUgqPXcte — The Esports Observer (@esportsobserved) August 22, 2020

Ondanks dat de Bilibili licentie legitiem is, lijken er nog geen data bekend te zijn voor de mobiele versie van Fall Guys. Bilibili heeft eerder al Fate/Grand Order naar mobile gebracht. Mediatonic liet dan ook eerder al weten dat hun game, Fall Guys, ooit naar mobile zou gaan komen. Laten we hopen dat we niet te lang moeten wachten!

