Fallout 76 komt met leuke Events en nieuwtjes!

Eerder schreven we al waarom eigenlijk iedere gamer Fallout 76 een kans zou moeten geven. Een uitgebreide, online open wereld game waar je veel kan beleven. Van enge monsters tot foto quests, je kan het allemaal vinden in Appalachia.

Fallout 76 is een grootse game waar jij alleen of met vrienden je avontuur kan beleven als Vault Dweller. Met onwijs veel plekjes om te ontdekken en maandelijkse events en nieuwtjes blijft het spel fris voelen. Zoek wapens, maak vrienden en ontwikkel relaties met bondgenoten. Wees creatief en maak je eigen camp om uit te kunnen rusten na een heftig avontuur. Of begin een shop en verdien zo wat extra’s in de woeste post apocalyptische wereld. Niets is te dol in de nieuwe wereld, zeker wanneer je de vorige Fallout games hebt gespeeld en je een beetje weet wat je allemaal kan verwachten van games van Bethesda. Zo is er nu weer Meat Week!

Let op de quests van de wereld want je kan weer los met het evenement Meat Weak van Fallout 76. Rond de map kan je de strijd aan met waves van bloeddorstige wilde dieren. Ik hoop dat je honger had, want we gaan lekker koken! Iedere vijftien minuten kan je meedoen aan het event. Wanneer je de events doet kan je Prime Meat verzamelen. Deze kan je ieder uur inleveren bij onze favoriete Super Mutant; Grahm (een echte NPC die er al sinds het begin in zit). Samen met zijn geliefde Brahmin Chally de Moo-Moo kookt hij de lekkerste maaltjes met het Prime Meat. Om het event af te ronden lever je het in bij Grahms en kan je leuke rewards krijgen. Hoe beter je team het heeft gedaan, hoe beter de rewards uiteraard. Je kan nog tot 26 augustus meedoen aan het event. Dus snel gaan jagen voor de kost!

Tot slot hebben we een lief nieuw vriendje die we tegen kunnen komen. In de donkere krochten en spelonken van de map kan je een nieuw wezen vinden. Althans, nieuw..? Hij komt misschien een beetje bekend voor van eerdere wezens waar je misschien niet zo blij van wordt. Maar dan groter. En misschien wat dodelijker. Deze keer heb je trouwens geen clownspak nodig voor een quest maar mag je hem gewoon zo begroeten. We weten alleen niet of hij, en jij, daar nou zo blij van wordt. The Colossus wacht op U, succes!

Durf jij het aan om af te reizen naar Appalachia, Fallout 76?