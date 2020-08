Gotham Knights geen onderdeel van Arkham Universe

Het klinkt misschien wat vreemd, maar WB Montreal’s Gotham Knights maakt geen deel uit van het Arkham Universum, alhoewel je dat wel zou denken. Kijkend naar de Arkham Trilogy zou je dit wel denken. Daarentegen is Suicide Squad wél onderdeel van van het Arkham Universum.

Het Arkham Universum, Arkham Asylum, Arkham Origins en Arkham Knight krijgt Suicide Squad: Kill the Justice League als vervolg. Gotham Knights van Warner Bros. Montreal speelt zich af in een ander universum.

In Gotham Knight is Batman er niet meer en is het aan de rest van de familie om het stokje over te nemen. Batgirl, Nightwing, Robin en Red Hood moeten de stad zien te redden van de Court of Owls. Arkham Knight leek een goede voorganger te zijn voor dit deel, maar ondanks alle verbindingen is de Batman game die volgend jaar verschijnt geen vervolg op Arkham Knight.

Misschien is dit ook niet zo’n ramp. Ondanks het zich afspeelt in een ander universum ziet het er nog steeds heel erg goed uit. De gameplay lijkt sterk op games uit de Arkham serie. Fans merkte al snel op dat Batgirl enorm veel lijkt op Batman qua gameplay. Cape physics, combat, het is er allemaal.

Afgelopen weekend werden er twee nieuwe games getoond tijdens DC Fandome. Gotham Knights en Suicide Squad: Kill the Justice League. In de game van WB Montreal heb je de mogelijkheid om de game in je eentje of met twee spelers door te spelen. De gameplay walkthrough laat het al even in actie zien. Zo voeren Robin en Batgirl samen een speciale aanval uit om een vijand uit te schakelen.

Rocksteady is ondertussen bezig met de vervolging in het Arkham universum met de Suicide Squad. Deze game laat nog even op zich wachten. Er is nog geen release datum bekend, maar wel een jaar. 2020. Gotham Knights verschijnt volgend jaar al.