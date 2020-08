Bloomberg: Krachtigere Nintendo Switch versie in 2021

Volgens Bloomberg verschijnt er in 2021 een nieuwe en sterkere variant van de Nintendo Switch. De release van het nieuwe apparaat gaat gepaard met een reeks aan nieuwe games. Dit is tevens de reden waarom de output dit jaar relatief vrij laag is.

De release van de krachtigere Nintendo Switch zou een strategie zijn om enigszins mee te komen met de release van de Playstation 5 en Xbox Series X. De specificaties van de nieuwe Switch zijn nog niet helemaal gefinaliseerd, maar zou in ieder geval meer rekenkracht bevatten en mogelijk zelfs 4K resolutie. De bronnen die dit melden aan Bloomberg willen anoniem blijven, maar zijn in ieder geval ingelicht over Nintendo’s strategie.

Gelijktijdig of opvolgend met de release van de nieuwe Switch verschijnen nieuwe games van zowel Nintendo zelf als partner ontwikkelaars. De games zijn in ieder geval zeer gevarieerd om zowel de casual gamer als de hardcore gamer te voorzien van genoeg speelplezier. De focus op de stragie van volgend jaar heeft direct te maken met de relatief lage output van Switch games dit jaar, meldt de bron.

Takashi Mochizuki schreef het artikel van Bloomberg. Zijn eerdere werken over Nintendo’s strategie zijn in het verleden al gevalideerd, waardoor dit nieuws erg aannemelijk is.

Op dit moment zijn er drie varianten van de Nintendo Switch in het wild. De eerste versie, een versie met een betere batterij en de Nintendo Switch Lite. De laatste kan enkel in handheld mode gespeeld worden. Een vierde Nintendo Switch versie zou aanstaande zijn met betere specificaties dan alle huidige Switch exemplaren. Betekent dit dat we volgend jaar het vervolg op Breath of the Wild, Metroid Prime 4 en Bayonetta 3 in 4K resolutie kunnen spelen?

Zie jij een nieuwe Switch zitten als deze voor grafisch betere games gaat zorgen of ben je tevreden met je huidige exemplaar?