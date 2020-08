Fortnite seizoen 4 Battle Pass brengt Marvel helden

Fortnite heeft Chapter 2 Season 4: Nexus War voor vandaag op de planning staan. Eerder had de game al een evenement met welbekende schurk Thanos. Nu lijkt de Battle Pass in het thema te staan van Marvel’s grootste helden!

De nieuwe Fortnite Battle Pass trailer laat een boel helden zien, zowel uit het helden universum als uit de X-Men reeks. Zo zien we een jonge volbloedige Wolverine en Storm. Maar, we zien ook She-Hulk, Iron Man, Thor, Groot en meer! Bekijk de trailer hier beneden.

Wolverine lijkt echter pas later in het seizoen speelbaar te zijn. Buiten dat zien we in de launch trailer de ‘big bad’ voor het seizoen. Hier zullen verschillende evenementen voor gaan komen. Verder is er nog niet veel bekend over het seizoen. Wel is bekend dat spelers op MacOS en iOS weer Fortnite kunnen spelen, maar later dan de 13.40 update nog niet kunnen spelen. Dit is de eerste maatregel van de strijd tussen de twee giganten geweest, beslist door de rechter. Die strijd is in ieder geval nog niet over, maar de Nexus War begint pas net, dus zet je schrap voor een nieuw seizoen!

Kijk jij uit naar Fortnite: Nexus War? Laat het ons weten in de reacties hier beneden en op Facebook! De oorlog tussen Apple en Epic is nog steeds episch bezig, zodra hier meer concrete maatregelen uit gaan komen, kan je dat bij ons lezen! Psst.. Trouwens, heb je de PS Plus games voor volgende maand al gezien?