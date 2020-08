Fnatic naar de finale van de LEC summer split!

De eerste finalist van de LEC summer split is bekend! Fnatic wist in een zenuwslopende serie rivaal G2 Esports te verslaan. G2 Esports heeft nog een kans om in de finale te komen. Zij staan nu in de halve finale tegenover Rogue. Rogue heeft zich een weg door de loser’s bracket weten te vinden. Helaas voor Schalke 04 werd hun miracle run afgelopen vrijdag beëindigd door MAD Lions.

De voorlaatste week van de LEC summer split was er weer één om van te genieten. Schalke 04 was nog steeds bezig met zijn miracle run. Vrijdagavond speelde Schalke 04 hun volgende game tegen MAD Lions. De series werd geopend door een sterke win van Schalke 04. Na de eerste game leek het er even op dat de miracle run nog steeds in leven was. Maar MAD Lions wou daar niet aan mee werken. In de drie games die daarop volgde was het MAD Lions dat domineerde over Schalke 04. MAD Lions won met 3-1 en vervolgde hun weg door de loser’s bracket. Daar wachtte op zondag Rogue met op het spel directe plaatsing voor Worlds 2020 en een plek in de halve finale van de summer split. Rogue was echter goed voorbereid en wonnen met 3-0.

Op zaterdag werden we getrakteerd op een zinderende game in de winner’s bracket van de LEC summer split. Fnatic tegen G2 Esports. Beide teams gingen hard tegen hard. Fnatic en G2 Esports waren zeer aan elkaar gewaagd tijdens deze serie. Even leek het erop dat G2 Esports de overhand nam in de serie tijdens game drie. Maar door een ogenschijnlijk comeback van Fnatic bleef Fnatic in de serie. De serie ging helemaal door tot de vijfde game waarin de game heen en weer schommelde tussen de beide teams. Het was uiteindelijk de midlaner Nemesis van Fnatic die picks kon maken op Caps en Perkz waardoor zijn team de game kon eindigen.