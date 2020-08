Review: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered is een remaster van een 17 jaar oude klassieke Action RPG. Square Enix poetst de game op voor een moderne release op Playstation 4, Nintendo Switch en zelfs iOS en Android. Worden de kristallen opnieuw met succes vervoerd?

In Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered kruip je in de rol van de Crystal Caravans. De Caravan, bestaande uit een groep avonturiers op zoek naar myrrh, een zeldzaam en waardevol goedje om kristallen mee te onderhouden. De kristallen beschermen immers de wereld van de giftige Miasma. Deze giftige Miasma zit letterlijk overal. Daarom moet je caravan altijd bij elkaar blijven en moet altijd iemand het kristal meenemen om de groep te beschermen.

Op papier lijkt de remaster een enorme vooruitgang op de originele game uit 2003. Online cross-play multiplayer met matchmaking, Engelse voice-overs, nieuwe dungeons, wapens en upgrades. Daarnaast heb je nu altijd een vaste minimap en zijn de originele soundtracks volledig opnieuw opgenomen. Helaas schiet het in de praktijk nogal te kort op bijna ieder vlak.

Final Fatasy

Tijdens het spelen van Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered kwam er voortdurend een vraag bij me op. “Voor wie is deze game gemaakt?” Je zou denken dat met het succes van onder andere Final Fantasy 7 Remake, Square Enix zorgvuldig hun nieuwe game introduceert. Final Fantasy 7 Remake trok immers veel nieuwe spelers aan die nog nooit Final Fantasy 7 of een andere Final Fantasy game hebben gespeeld. De remake werd op een zodanige manier ontwikkeld dat het voor zowel nieuwelingen als veteranen interessant is om op te pakken. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered voelt daarbij meer aan als een fanservice naar de oude garde.

Remastered

Een game na 17 jaar nieuw leven in blazen is nogal een klus. Technisch en grafisch is er veel veranderd door de jaren heen waardoor er op de dag van vandaag veel meer mogelijk is op ieder vlak. Crystal Chronicles Remastered levert daarbij op één vlak aardig wat nieuws. Zo biedt de game voor het eerste Engelse voice-overs en ziet alles er iets scherper uit. Nieuwe dungeons, uitrusting en upgrades zorgen er voor dat terugkerende spelers iets nieuws hebben om naar uit te kijken. Op gebied van content zit het dus wel goed.

Helaas valt er minder positiefs te vertellen over het technische aspect van de game. Zeker voor nieuwkomers in de franchise zal dit een zure smaak achter laten. De originele game kon je doodmiddel van Gameboy Advance systemen met elkaar samen spelen. Zoals je misschien weet heeft de Gameboy Advance niet zo veel knopjes als een huidige controller. De controls van de remaster zijn nauwelijks met de tijd meegegaan, waardoor je maar één actie kunt uitvoeren in de game. Wil je een andere actie uitvoeren, dien je eerst door je actielijst te scrollen met één van de schouderknoppen op je controller.

Dit speelt enorm ouderwets en maakt de gameplay er niet veel beter op. Je kunt immers maar vier acties kwijt in je actielijst waarvan twee bestaan uit aanvallen en verdedigen. Deze kan je niet aanpassen. Je bent vrij om de overige twee zelf in te vullen, maar als je tijdens het spelen een actie wilt uitvoeren die niet in de lijst staat moet je eerst het menu openen om de actielijst bij te werken. De flow wordt constant onderbroken door gedateerde design keuzes.

Multiplayer

Enerzijds lijkt de game dus ‘trouw’ te blijven aan de originele werking van het spelen via een Gameboy Advance, maar voor de multiplayer geldt dat niet. Simpelweg betekent dit dat offline co-op niet meer mogelijk is. Je kunt enkel online met elkaar samen spelen. Gelukkig biedt de game hierin wel een aantal opties. Je bent ten eerste niet afhankelijk van een bepaald platform. Iedere Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered speler kan met elkaar samen spelen. Ongeacht of je speelt op Playstation 4, Nintendo Switch, smartphone of tablet.

De game maakt hierbij gebruik van in-game friendcodes of Lobby ID’s. In praktijk hebben we enkel op Playstation 4 systemen met elkaar gespeeld en het was even puzzelen om uit te zoeken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Je kunt vrienden niet direct via een traditionele PSN uitnodiging toevoegen. Alles gaat via het ingewikkelde in-game code systeem. De game doet ook niet echt zijn best om je dit heel duidelijk te maken waardoor je voortdurend door rommelige UI schermen beweegt om samen te kunnen spelen.

Het grootste pluspunt van de game is dat je het gratis kunt proberen. Er bestaat namelijk een Lite versie waardoor je de eerste paar dungeons al kunt spelen zonder er voor te hoeven betalen. Indien je met een vriend speelt die de hele game bezit kan je maar liefst 13 dungeons spelen. Dus zo lang er in ieder geval één speler is die de game heeft aangeschaft kan je het grootste gedeelte van de game samen doorspelen.

Verdict

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered wordt teruggehouden door inconsistente designkeuzes. Op papier lijkt het een perfecte game om samen op te pakken met je vrienden, maar vooral als je niet bekend bent met de originele game wordt het een enorme klus om handigheid te vinden in de verouderde gameplay. Heel erg jammer want de game is rijk aan unieke stukken content en de remaster breidt deze verder uit met nieuwe en moeilijkere (dan wel reskins van oudere) dungeons, meer upgrades, spreuken en wapens. Gelukkig mag iedereen de game eerst gratis uitproberen waardoor je ten allen tijden zelf kan ervaren of de verouderde manier van spelen je wel of niet bevalt.