Call of Duty: WW2 is nu vet in de aanbieding!

Once you go Call of Duty, you never go back. Misschien voor één max twee nieuwe COD’s, maar ooit keer je toch weer terug naar de franchise. Geloof mij, ik kan het weten. En wat is nou leuker dan een redelijk recente COD die dan ook nog eens dik in de aanbieding is?

Call of Duty is één van de, dan wel niet dé meest bekende shooter game aller tijden. Met een actieve community op eigenlijk alle platformen is het altijd druk op de servers met actieve en competitieve spelers. Wil je alleen spelen en graag de storyline? Geen probleem voor COD, soms verbaast het spelers maar de verhaallijnen kunnen heus sterk zijn van de spellen. Het draait dus niet alleen om de multiplayer. Maar, voor wie wilt is er ook een kleurrijke multiplayer gevuld met spelers. Alleen of met vrienden, de multiplayer staat voor je klaar. Misschien wil je wel old skool split-screen, zelfs dat kan met het spel!

In 2017 kwam Call of Duty: WWII uit en was een frisse wind in de COD wereld. Een oude oorlog die we nog niet hadden gezien, natuurlijk compleet met oude mappen en ouderwetse wapens. Geen jet-packs zoals de versie ervoor, wat voor velen een opluchting was. Gewoon echt ouderwetsch schieten op de vijand. Een handige game om je agressieve Duits bij te schaven en in het lichaam te kruipen van jonge Amerikanen. Een storyline waar je je billen niet van kunt ontspannen door de zenuwslopende momenten, Call of Duty: WWII heeft het allemaal.

Ben je nou meer fan van de oude manier van combat vergeleken met de velen automatische wapens en vliegende tegenstanders, dan is Call of Duty: WWII misschien wel de game voor jou. Wanneer je naar Steam gaat kan je het spel nu met een fikse korting krijgen. Normaal leg je er €59,99 voor neer maar nu krijg je 67% korting! Dat maakt de game €19,79! De Digital Deluxe is ook afgeprijsd, van €99,99 kan je deze nu downloaden voor €32,99. Wees er echt snel bij, de actie loopt vannacht! Kan je alvast een beetje oefenen voor nog een oudere oorlog, namelijk de COD: Cold war!