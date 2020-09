Onthuld Ubisoft deze week een nieuwe Prince of Persia?

Verrassingen en Ubisoft gaan niet hand in hand. Tot op heden lukt het de ontwikkelaar en uitgever maar niet om hun titels voor zich te houden tot het grote moment daar is. Dit maal ‘lekt’ er alweer informatie uit over een toekomstige Prince of Persia.

Met de komst van Assassin’s Creed maakte de Prince of Persia plaats voor iets nieuws. Hedendaags zijn de overeenkomsten tussen beide franchises nog maar nihil. Tijd om er nieuw leven in te blazen? De informatie is dit maal afkomstig van een bron die zijn naam al heeft verzilverd in de gaming industrie. Jason Schreier bevestigd dat de eerder uitgelekte Prince of Persia Remake details echt zijn. Hij spreekt er over in een Podcast op MaximumFun.

Vorige week kondigde Ubisoft de volgende Ubisoft Forward aan. De Nintendo Direct stijl waarin het bedrijf in een rap tempo door aanstaande games gaat. Wat we in ieder geval wél te zien krijgen is het volgende:

Watch Dogs Legion

Hyperscape

Rainbow Six Siege

Immortals: Fenyx Rising

Er komen een aantal verrassingen aan, waarvan Prince of Persia heel goed één van kan zijn. De tweede Ubisoft Forward is vanaf 20:00 te zien op 10 september.

Prince of Persia

De originele trilogie van de game werd niet gemaakt door Ubisoft. Ubisoft begon pas in 2003 te werken aan de franchise met de reboot de we kennen met de subtitel: The Sands of Time. Deze game kreeg twee vervolgdelen waarna de franchise in 2008 opnieuw werd voorzien van een reboot. Maar tegenwoordig zien we niet meer veel van de prins, al bestaat er wel een VR Escape Room in het thema van Prince of Persia.

Verbreekt Ubisoft de lange stilte met een remake in 2020 of 2021? We gaan het donderdag zien!