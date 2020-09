Minecraft krijgt gratis Playstation VR ondersteuning

Later deze maand krijgt Minecraft een gratis update op Playstation 4 waardoor de gehele game in VR gespeeld kan worden. Je speelt dus precies dezelfde Mincraft, maar dan volledig in Virtual Reality!

Sony maakte de update bekend via een Playstation Blog als onderdeel van de PS VR Spotlight. Deze spotlight is een evenement van een week lang waarop iedere dag om 16:00 een nieuwtje wordt aangekondigd. Daarnaast zijn er een aantal Playstation VR titels in de aanbieding deze week. Geen Playstation 5 nieuws deze week!

Goed, terug naar Minecraft. De Playstation VR update verschijnt gratis en later deze maand al. Als je automatische updates hebt aanstaan haal je de update vanzelf binnen, dus kan je direct aan de slag zodra de update verschijnt. Dit houdt tegelijkertijd in dat de update helemaal gratis is. Heb je dus al Minecraft op je Playstation 4? Dan kan je deze later deze maand al in VR spelen.

Well <drum roll>… it’s Minecraft, but in stellar VR. It is 100% the same Minecraft game that you can play every day, every week, every month, every year…on PlayStation 4. Nothing removed. 100% wholesome & pure full-fat Minecraft.

De game is dus precies hetzelfde, maar er zijn een aantal extra opties toegevoegd om je VR ervaring te optimaliseren. Er zijn ook twee aparte modes waarin je in kunt spelen. VR: Immersive en Living Room. Wat deze precies inhouden is niet duidelijk, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met je ruimtelijke beweeglijkheid.

Vorig jaar hadden we het over de beste Playstation VR games. Gaat het Mojang lukken om hun creatieve game hier tussen te plaatsen? Ga jij later deze maand aan de slag met de VR update, of zie je liever geen levensgrote spinnen voor je ogen (al bestaan ze uit blokjes)? Wat heeft Sony nog meer voor VR spelers in petto deze week?