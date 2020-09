Prijs en release datum Xbox Series X en Series S bekend

Microsoft start de volgende generatie met de Xbox Series X en de Xbox Series S. Beide consoles verschijnen op 10 november. De eerste 3D renders tonen aan dat de Series X minimaal twee keer zo smal is als de Series X, zonder disc-drive.

Update: Microsoft bevestigd: Xbox Series X is de kleinst Xbox aller tijden. $299.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Gelekt!

De Series S lekt uit via Brad Sams. Hij toont de aller eerste beelden van de console. De console verschijnt volgens hem op 10 november 2020 met een Amerikaans prijskaartje van $299. De Xbox Series X krijgt een prijskaartje van $499. Beide consoles zouden met een Xbox All Access plan verschijnen. Dit houdt in dat je per maand betaald voor je Xbox, Xbox Live en Game Pass. Voor de Series S betaal je $25 per maand, voor Series X $35 per maand. Of we ook zo’n plan in Nederland krijgen blijft nog maar de vraag.

De kracht van de smallere Xbox Series S is nog niet bekend, al wordt er verwacht dat deze ongeveer even sterk is als een Xbox One X. Het is nu alleen nog aan Microsoft om de lek te bevestigen via een officiële onthulling. Alhoewel ze dat misschien al gedaan hebben..

In tegenstelling tot de Xbox One in 2013 gaat Microsoft dit maal voor een wereldwijde lancering op dag 1. In 2013 rolde Microsoft langzaam de console uit in meerdere landen verspreid over een aantal maanden. Dit jaar kan iedereen over de hele wereld op de eerste dag al aan de slag met de nieuwe Xbox consoles. Of je nou gaat voor de krachtige Series X, of de compacte Series S.

Met de komst van de nieuwe Xbox lanceert Microsoft een gloednieuwe UI voor alle Xbox apparaten. Xbox One, Series S|X, Smartphone en PC. Bekijk hier de details. Zo heeft iedere Xbox speler een zelfde ervaring, ongeacht op welk platform er wordt gespeeld.