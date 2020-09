Review: Marvel’s Avengers

Square Enix en Crsytal Dynamics, bekend van de Tomb Raider trilogie, brengen ons Marvel’s Avengers. De langverwachte superhelden game is verkrijgbaar voor de huidige generatie met gratis upgrade naar Playstation 5 of Xbox Series X|S.

Het is A-Day, Avengers Day! Het wordt gevierd op de Chimera, het vliegende hoofdkwartier van de Avengers. De Chimera staat vol met tenten, feestelijke activiteiten en veel bezoekers komen er op af om de Avengers van heel dichtbij te zien. Kamala Khan is één van deze bezoekers en dit is ook het personage die je voor een groot deel zal besturen in de game.

Als Kamala Khan bezoek je het feest en ga je op zoek naar tijdschriften om jouw VIP toegang tot de ceremonie in de wacht te slepen. Vlak nadat de ceremonie van start gaat zie je in de verte een explosie op de brug. Gelukkig zijn de Avengers er allemaal en word je direct de actie in gegooid. De intro missie begint waarbij je verschillende Avengers kort bestuurt om bekend te raken met de besturing van de game. Helaas lukt het de Avengers dit keer niet om de stad te redden.

We flitsen 5 jaar vooruit. Kamala Khan, later bekend als Ms. Marvel, is een zogenaamde ‘Inhuman’. Ze bezit bovennatuurlijke krachten als gevolg op de ramp van 5 jaar geleden. De Avengers krijgen de schuld van de ramp omdat ze de stad niet hebben weten te redden en met opzet te werk zijn gegaan met instabiele brandstoffen. Met als gevolg een verwoeste stad en de Inhumans die een bedreiging vormen voor de samenleving. Aldus AIM.

Het verhaal begint

AIM schuift de schuld af op de Avengers. De organisatie wordt geleid door Dr. Tarleton, een voormalige Shield Wetenschapper. Kamala Khan denkt dat er iets meer aan de hand is en gaat het mysterie ontrafelen. Ze weet in te breken op de AIM servers en vindt bewijs dat er geknoeid is met de waarheid. Ze besluit op zoek te gaan naar de ‘Resistance’, het verzet, bestaande uit andere Inhumans.

Na enige speurwerk vind ze het wrak van de Chimera. In dit wrak maakt ze een heel bijzondere vondst, namelijk het schild van Captain America, maar ze wordt na de vondst al snel opgejaagd door een groene reus, de Hulk. De Hulk is niet stabiel, maar Bruce Banner is gelukkig wel wat meer voor reden vatbaar. Nu begint het verhaal pas echt en wordt het tijd om de rest van de ondergedoken Avengers bij elkaar te sprokkelen en het op te nemen tegen AIM.

Avengers, Take Aim!

Marvel’s Avengers pakt zich snel op in een meeslepend verhaal dat op een best goede manier wordt verteld. Eerlijk gezegd was ik positief verrast na mijn eerste uren in de game. De beta van de game heeft een zeer nare smaak achter gelaten omdat het allemaal zo oninteressant en oppervlakkig aanvoelde. Gelukkig is dit niet het geval en zit er meer diepgang en persoonlijkheid in dan ik had verwacht.

Vooral Kamala Khan als personage is ontzettend goed ontwikkeld en je merkt heel goed die langzame maar zekere transitie die ze maakt. Van in het begin naar ontzettende Avengers fan naar uiteindelijke Ms. Marvel zelf. De onderlinge interactie tussen de Avengers voelt goed, is geloofwaardig en plezierig om mee te maken. Je voelt de conflicten en het geeft een veel meer ingekleurd beeld van alle gebeurtenissen met alle gevolgen van dien.

Avengers Assemble!

Naast het plezierige verhaal en de mooi uitgewerkte karakter interacties is de gameplay aan de beurt. Tijdens het spelen bestuur je verschillende personages. In de meeste verhaal missies kan je niet kiezen welke Avenger je speelt. De game kiest deze voor je uit, maar in sommige missies mag je wel kiezen, zoals in de Warzones die je in co-op mode kunt spelen of in je eentje. Als je in je eentje speelt wordt je team opgevuld door de Avengers die je zelf in je rooster hebt en bestuurd de AI ze. Dit werkt ongelofelijk goed. De AI in deze game, tenminste je team mates zijn slim en spelen verstandig. Ze helpen je zelfs direct overeind wanneer een vijand je in een kritieke toestand mept. Hier kunnen echte spelers nog wat van leren.

De Avengers hebben stuk voor stuk een eigen speelstijl, eigen skill tree met passieve en actieve skills, eigen uitrusting, eigen cosmetische aanpassingen en zelfs, jawel, een eigen Battle Pass. Tenminste, het ziet er exact hetzelfde uit als een Battle Pass. Het is een zelfde soort tier-systeem waarin je wekelijkse en dagelijkse opdrachten moet voltooien om verder te komen in de tiers om cosmetische aanpassingen en ruilgoed te ontgrendelen.

Het is ook bijna de enige manier om cosmetische aanpassingen te ontgrendelen indien je niet extra geld wilt aftikken voor een skin. Er zijn maar enkele in-game uitdagingen om andere noemenswaardige aanpassingen vrij te spelen. Je kunt er ook voor grinden, maar aangezien er zoveel Avengers zijn en er alleen maar meer bij komen gaat je dit veel tijd kosten.

Dus ik vind geen betere spullen?

Jawel, en zelfs heel erg veel. Maar de uitrusting die je verzamelt door te spelen zorgt er niet voor dat je personage er anders uit gaat zien. Zodra je bijvoorbeeld een gear item vindt zie je ook in het menu dat deze onder je pak wordt bevestigd. Je ziet ze dus niet en zijn alleen maar nuttig om je kracht omhoog te schroeven en dit menu ga je nog best vaak zien want kisten met gear vind je echt overal. We houden van loot, maar het probleem is dat ieder nieuw dingetje dat je vindt maar een klein beetje sterker is dan wat je al aan hebt. Meestal scheelt het maar een level.

Je kunt je huidige uitrusting vaak wel sterker maken, maar dan nog vind je steeds uitrusting dat maar iets beter is. Je bent dus continue in je menu bezig met het heen en weer verplaatsen van nieuwe uitrusting. Er is zelfs een knop met ‘Trek beste uitrusting aan’. Deze ga je op een gegeven moment uit frustratie maar gebruiken omdat je geen zin meer hebt om afwegingen te maken. Het feit dat deze knop er in de eerste plaats is, zegt al genoeg denk ik.

Hulk Smash!

Gelukkig speelt de game wel erg fijn. Afgezien van de toch vele kleine bugs, speelt Marvel’s Avengers fijn weg. Alle helden voelen heel anders aan en al snel ga je een favoriet vinden. Persoonlijk liggen Captain America en Ms. Marvel mij ontzettend goed en speel ik het liefst één van deze twee als ik een War Zone in ga. In deze mode mag je namelijk een vrije keuze maken over welk personage je speelt.

Ieder personage moet je afzonderlijk van elkaar sterker maken door gear, levels en power-ups. Je gear is eigenlijk het belangrijkste, want levels geven je eigenlijk alleen maar skill-points die je kunt toekennen in een van de drie verschillende vaardigheidsbomen per personage. Het toekennen van een skill point kan er uiteindelijk wel voor zorgen dat je iets sterker bent, maar effectief is je gear hier voor bedoeld. Skill points zorgen er doorgaans voor dat je nieuwe aanvallen krijgt, uitbreidt of sterker maakt door bijvoorbeeld het effect van een stun te verlengen.

Tactisch, maar niet genoeg

Het mist in praktijk de diepgang die het op papier zo overduidelijk laat zien. Puntje bij paaltje doe je gewoon wat je het vetst uit vindt zien.

Marvel’s Avengers heeft ontzettend veel soorten aanvallen en combinaties en het uitvoeren van deze acties ziet er heel wreed uit. Er zijn overal stats en effecten en ieder speciale aanval heeft op een of andere manier wel een bepaald effect. Stun, knock-up, wegblazen en ga zo maar. Het zijn tactische handelingen die je op papier dus goed moet inzetten om alles onder de knie te krijgen. In theorie een heel erg uitgedacht en heel vet systeem. In praktijk is het allemaal wat minder spannend. Vijanden zijn niet slim en staan je soms gewoon aan te gapen tot je zelf beslist om je vuist in een mechanisch hoofd te begraven. Het mist in praktijk de diepgang die het op papier zo overduidelijk laat zien. Puntje bij paaltje doe je gewoon wat je het vetst uit vindt zien.

Uiteindelijk heb ik alleen effectief gebruik gemaakt van de tegenaanvallen die je kunt doen door op tijd R2 in te rammen als een vijand je wilt aanvallen. Sommige aanvallen kan je onderscheppen om een tegenaanval uit t voeren. Als een vijand een aanval doet met een rode gloed kan je deze enkel ontwijken. Tegenaanvallen hebben daadwerkelijk invloed op de rest van het gevecht omdat deze je speciale resource meter beïnvloed die er voor zorgt dat je sterker bent, jezelf levens kunt geven of speciale aanvallen kunt gebruiken. Wederom is dit verschillend bij ieder personage en is dit best een tof systeem.

Als een Marvel stripboek

Het ziet er goed uit, maar het ziet er niet mooi uit.

Het verhaal in Marvel’s Avengers is heel erg lineair. Alsof je een stripboek leest. Het is geen open wereld waar je je in begeeft, maar alle gebieden zijn gebaseerd op missies. Vanuit je hoofdkwartier kan je een nieuwe missie beginnen in een bepaald gebied. De gebieden zijn niet heel erg groot, maar bieden je enigszins een beetje ruimte om op ontdekking uit te gaan. Je gaat geen noemenswaardige ontdekkingen doen, maar vind hier en daar wat kistjes, posten met vijanden of een Shield medewerker die gevangen is genomen.

Over het algemeen zijn de omgevingen waar je in terecht komt niet heel spectaculair en vaak best wel saai te noemen. Het ziet er af en toe best wel goed uit. Grafisch is de game niet slecht, maar er zit weinig inspiratie achter en laat je niet echt achter met glunderende ogen. Het ziet er goed uit, maar het ziet er niet mooi uit.

Hetzelfde geldt ook voor de personages. Het voelt allemaal wat ongemakkelijk aan. Je merkt dat ze enigszins een beetje weg hebben van de Avengers uit de MCU, maar niet genoeg. Ik kon tijdens mijn playthrough maar niet wennen aan de gezichten van de personages. De enige waar ik direct vrede mee had was de Hulk en dus ook Bruce Banner. Bij hem had ik direct het gevoel dat hij de Hulk was. Dat is Bruce Banner. Bij de rest had ik dat gevoel totaal niet, en dat gevoel kwam ook niet.

Verdict

Zoals je misschien al hebt gemerkt tijdens het lezen van deze review tot nu toe komen conclusies als ‘best goed’ en ‘wel oké’ geregeld voor. En dat is het beste wat ik over Marvel’s Avengers kan zeggen. Het is allemaal wel oké. Het is niet noemenswaardig en de positieve punten worden constant geteisterd door de vele mindere punten van de game. Ik heb het gevoel dat Crystal Dynamics veel goed kan maken door in de toekomst zorgvuldig naar de game te kijken en te beslissen wat ze nu eigenlijk willen doen. Marvel’s Avengers voelt als een mengelmoes van zoveel dingen bij elkaar dat het vergeet zich ergens op te focussen waar het heel erg goed in kan zijn. In plaats daarvan is de game op heel veel fronten juist ‘wel oké’ of simpelweg gewoon niet zo goed.

Meer Avengers?

Gelukkig zijn we nog niet van de Avengers af want in de toekomst verschijnt er nieuwe content en komen er meer superhelden waaronder Spider-Man op Playstation 4 en Playstation 5. Laten we hopen dat het tegen die tijd meer als dé Avengers voelt en minder dan B-vengers.