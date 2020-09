Dead by Daylight: Descend Beyond

Dead by Daylight lanceert zijn nieuwe hoofdstuk met een angstaanjagende killer en nieuwe survivor. Het vorige hoofdstuk, gebaseerd op Silent Hill, was al angstaanjagend. Dat belooft wat voor nu!

Dead by Daylight is een asymmetrische horrorgame, er zitten in ieder spel één killer en vier survivors. Het is aan deze overlevenden om te ontsnappen uit de verschrikkelijke wereld waar ze opgesloten zitten. Dit kan door verschillende generatoren te repareren die verspreid staan over de map. Het is aan de killer om alle andere spelers op te zoeken, neer te maaien en te offeren aan de God. Een bloedstollend spel wat je online speelt met vrienden of spelers van andere platformen.

The Blight is de nieuwste aanwinst voor de killer reeks van Dead by Daylight. Met een Blighted Corruption corrupt hij zijn eigen vervloekte lichaam. Daarbij krijgt hij ook een Rush waarmee hij snel naar voren kan gaan. De kers op de appelmoes is de Lethal Rush, wanneer de killer een slam tegen een muur doet kan hij een Rush er overheen doen als damage. De perks bestaan onder andere uit Dragon’s Grip. Wanneer hij dit doet op een generator zal iedere speler die daarna aan deze generator zit gillen. Dat maakt de locatie bekend van de speler. Hex: Undying maakt dat de aura’s van spelers zichtbaar zijn wanneer ze in de buurt zijn van een totem. Hex: Blood Favor gebruikt de killer om met de Entiteit samen te werken. Spelers kunnen dan pallets niet omgooien omdat deze worden tegen gehouden.

Onze nieuwste aanwinst voor de survivors van Dead by Daylight is Felix Richter. Wanneer je deze overlever speelt heb je drie pers vrij te spelen. Visionary gebruik je als je generatoren wilt zien, ben je dicht bij dan maakt deze perk dat je het aura kan zien. Ben je echt een speler die andere spelers helpt dan is Desperate Measures echt iets voor jou. Deze perk maakt dat iedere speler die down, gewond of aan een haak hangt zorgt dat jij extra speed krijgt om ze los te maken en te healen. Tot slot heb je Built to Last, wanneer je een item bij je draagt heb je één keer per spel kans dat deze weer helemaal heel is. Dat is pas handig!

Durf jij het aan? Kijk dan op de website van Dead by Daylight om het spel voor je PC of console te halen!