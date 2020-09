Cross dit jaar nog met MXGP 2020

Je kunt op 10 december van dit jaar nog op de motor springen in MXGP 2020.

Met MXGP 2020 kun je de opwinding van het huidige MXGP seizoen ten volle ervaren. Zo kun je met 68 rijders uit zowel MXGP als MX2 categorieën op de 19 circuits van het 2020 seizoen losgaan. Beginnend als een rookie, kunnen spelers hun pad naar glorie kiezen: lid worden van een officieel team of hun eigen team creëren.

Heb jij niet genoeg aan de officiële MXGP tracks? Dan zul je blij zijn om te horen dat de Track Editor terug is en met een aantal geweldige functies toegevoegd. Dankzij de nieuwe Heightmaps functie kunnen spelers de echte MX trackconfiguraties nabootsen, vaak gebouwd op heuvels en bergen, met realisme en alle uitdagingen waarmee echte rijders tijdens races worden geconfronteerd. Er zullen 4 verschillende terreintypes zijn die spelers kunnen kiezen en aanpassen: Plain, Quarry, Vineyard and Forest. Alle nieuwe Tracks die worden gemaakt kun je online met vrienden delen.

Om te genieten van free-roam rijden, alleen of met vrienden, geeft MXGP 2020 een van de meest geliefde functies terug, de Playground. Spelers kunnen hun rijvaardigheid testen in de nieuwe omgeving die is geïnspireerd op de terreinen van de Noorse fjorden, en dit jaar kunnen ze ook free roamen samen met andere 3 vrienden. En om meer plezier in de Playground te creëren, keert de geliefde Waypoint modus terug, waardoor races met maximaal 4 spelers mogelijk zijn.

MXGP 2020 Multiplayer-modus krijgt een boost met Dedicated Servers voor een gameplay ervaring zonder vertraging, en Race Director-modus om geweldige online toernooien te creëren, startposities te bepalen, sancties toe te wijzen of de camera’s te kiezen waarop je je wilt concentreren.

Je kunt je uitleven met meer dan 10.000 items, allemaal officieel gelicentieerd van meer dan 110 merken uit de motorcrosswereld. Niet alleen cosmetische aanpassingen maar ook motorprestaties kunnen worden verbeterd met real-life replica van verschillende motoronderdelen.

