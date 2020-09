PS5 krijgt geen support voor PS1, PS2 en PS3

Ondanks dat een boel PS4 games, in combinatie met de PS Plus Collection, op de PS5 gespeeld kunnen worden, zal dit voor de oudere generaties niet zo zijn.

Een tijdje geleden was er een leak omtrent dit topic, waar al gespeculeerd werd over het hele backwards compatibility met de PS1 tot en met de PS3, wat Microsoft in de vorige generatie toch iets beter deed dan Sony. Ja, er is Playstation Now, maar die is lang niet zo full-fledged dan dezelfde tactiek voor de Xbox One. Het design van de PS5 is echter gemaakt op de hoge snelheid in de SSDs en de nieuwe DualSense controller. Over die controller weten we nog niet alles, dus we zijn benieuwd naar meer informatie over wat de nieuwe features precies kunnen en zullen gaan doen. Wat denk jij hierover?

Jim Ryan geeft in een interview met Famitsu dan ook aan, dat de focus totaal niet ligt op backwards compatibility met PS1, PS2 of PS3. Wel zijn er genoeg PS4 games die naar de nieuwe Playstation 5 komen, inclusief de ‘gratis’ games in de PS Plus Collection. Dit houdt sowieso in, dat jouw oude disks niet gaan werken op de PS5. Dit zegt natuurlijk nog vrij weinig over de PS Now bibliotheek en hoe die geïmplementeerd zal worden.

Wat vind jij van de keuze van Sony omtrent backwards compatibility? Laat het ons weten op Facebook! Check ook zeer zeker regelmatig onze website voor het nieuwste en heetste PS5 en Xbox Series X nieuws!