Rune Factory 5 krijgt eerste gameplay beelden

Het is lang stil geweest rondom Rune Factory, maar eindelijk zien we de boerderij/actie RPG terug in de Nintendo Direct Mini Partner Showcase van 17 september. De franchise lijkt een grote stap te maken.

Rune Factory 5 lijkt een grote stap te zetten naar een meer moderne uitstraling. Het blijft allemaal wat beperkt en dat is simpelweg wat je inlevert op je gebruikelijke Japanse RPG’s. Toch ziet het er allemaal fleurig en kleurrijk uit. Een grote verandering ten op zichten van Rune Factory 4.

Je kruipt in de huid van een Peacekeeping ranger als man of vrouw. Je wordt wakker in een stad, maar bent al je geheugen kwijt. Je dagelijks leven bestaat doorgaans uit het verdedigen van de stad tegen monsters, maar vergeet zeker niet om de plantjes water te geven. Ga tussendoor even vissen, of ga op zoek naar romantiek. Rune Factory 5 voegt onder andere nieuwe elementen toe in combat waardoor je combo aanvallen kunt uitvoeren met bondgenoten.

Build a new life amidst a grand adventure in the heartwarming RPG, #RuneFactory 5! Protect your town as a peacekeeping ranger, harvest crops, go fishing, and find romance! Your new life in a fantasy world begins in 2021. pic.twitter.com/5ProQ8UTaL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 17, 2020

Er is nog geen release datum bekend voor de fantasy ARPG, maar ergens in 2021 mogen Nintendo Switch spelers er mee aan de slag. Kijk jij er naar uit om hier mee aan de slag te gaan? Wat vind je van de moderne look van de game? Een goede vooruitgang, of ligt je voorkeur toch liever de chibi-stijl uit voorgaande delen?