Monster Hunter Rise aangekondigd voor Switch

Monster Hunter Rise zal op 26 maart 2021 verschijnen op Nintendo Switch. De titel oogt enorm indrukwekkend en introduceert een aantal nieuwe mechanics.

Zo krijgen we een hond achtig wezen te zien. Dit wezen zal jouw hunter vergezellen en zal te berijden zijn. Movement op dit wezen gaat snel, ook verticaal. Hoe dit in combat zal werken is nog niet duidelijk. Monster Hunter Rise belooft een geheel nieuwe ervaring te worden.

Naast de standard edition zal er een deluxe edition verkrijgbaar zijn. Deze zal spelers voorzien van een Kamurai Hunter layered armor, een Shuriken Collar Palamute layered armor set, een Fish collar Palico layered armor piece, vier jump gestures, een Samurai pose set, Kabuki face paint en Izuchi Tail hairstyles.

zoals verwacht kregen we een aantal bekende gezichten te zien. Naast de vriendelijke Palicos die terug keren, komen een aantal World achtige mechanics in de game voor. In Rise staat ons als speler een enorme ramp te wachten. We zullen het daarom op moeten nemen tegen monsters als de Great Izuchi, Teltrandon en de Magnamalo. De Magnamalo, een draak achtig wezen, lijkt het flagship monster van Rise te zijn.

Dit gaat de eerste volledige Monster Hunter game op de Switch worden. Nintendo Switch spelers konden natuurlijk al aan de slag met Monster Hunter Generations Ultimate, een port van de 3DS game Monster Hunter Generations.

Monster Hunter Rise lijkt veel meer voice acting te krijgen dan voorgaande titels. We kunnen er dus vanuit gaan dat dit net als World, een diepgaand verhaal met veel ontwikkelingen zal zijn.

Naast Monster Hunter Rise werd ook een tweede deel in de stories serie aangekondigd, namelijk Monster Hunter Stories: Wings of Ruin. Deze zal in de zomer van 2021 verschijnen op Nintendo Switch. De serie laat de 3DS dus definitief achter zich en verhuist net als andere series naar de Switch.

Meer details zullen spoedig bekend worden gemaakt